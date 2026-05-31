Враг ударил по гражданской инфраструктуре Одесского района
Киев • УНН
В воскресенье вечером вражеские дроны повредили частное домовладение и жилые дома в Одесском районе. Пожар ликвидирован, пострадавших среди людей нет.
В Одесском районе в результате вражеского обстрела пострадала гражданская инфраструктура, повреждены соседние дома. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
В воскресенье вечером в Одесском районе в результате атаки вражеских беспилотников пострадала гражданская инфраструктура. Повреждена территория частного домовладения, а также рядом расположенные жилые дома. Возникший пожар оперативно ликвидирован
Пострадавших в результате атаки нет.
Напомним
СБУ задержала контрабандистов, которые везли из Абхазии дрон с взрывчаткой для фсб. Оружие прятали среди сигарет для подготовки терактов в Одессе.