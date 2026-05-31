Зеленский надеется на визит Уиткоффа и Кушнера в Киев через две недели

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на приезд спецпосланников президента США – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – в Киев в течение двух недель. Об этом Зеленский заявил в интервью CBS News, пишет УНН.

Да, мы рассчитываем, что они приедут в Киев. Надеюсь, что они найдут возможность приехать сюда через две недели. По крайней мере, я получил такое сообщение от моей переговорной группы: они сказали мне, что имели контакты со Стивом и Джаредом, и те заявили, что готовы приехать в Украину и поговорить, если… сегодня это "если" означает Ближний Восток

Зеленский подчеркнул, что нужно, чтобы американская переговорная делегация приехала в Украину.

Они здесь еще никогда не были. Я считаю, что это важно не только для нас. Для них полезно понять, увидеть, встретиться с людьми, что их жизнь продолжается, но мы хотим остановить эту войну. Это должно остановить Россию. Они несколько раз были в Москве. Я уже говорил ранее, что если они хотят поехать в этот раз в Москву, то должны приехать в Киев, а затем ехать в Москву. Думаю, это будет полезно