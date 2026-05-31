31 мая, 11:09 • 14774 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 34300 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 29510 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
30 мая, 15:10 • 79738 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 84471 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 49305 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 89313 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 104478 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 64092 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 65458 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Зеленский надеется на визит Уиткоффа и Кушнера в Киев через две недели

Киев • УНН

 • 1238 просмотра

Президент Украины надеется на приезд спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера через две недели. Они должны посетить Киев перед Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на приезд спецпосланников президента США – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – в Киев в течение двух недель.  Об этом Зеленский заявил в интервью CBS News, пишет УНН.

Да, мы рассчитываем, что они приедут в Киев. Надеюсь, что они найдут возможность приехать сюда через две недели. По крайней мере, я получил такое сообщение от моей переговорной группы: они сказали мне, что имели контакты со Стивом и Джаредом, и те заявили, что готовы приехать в Украину и поговорить, если… сегодня это "если" означает Ближний Восток

- сказал он.

Зеленский подчеркнул, что нужно, чтобы американская переговорная делегация приехала в Украину.

Они здесь еще никогда не были. Я считаю, что это важно не только для нас. Для них полезно понять, увидеть, встретиться с людьми, что их жизнь продолжается, но мы хотим остановить эту войну. Это должно остановить Россию. Они несколько раз были в Москве. Я уже говорил ранее, что если они хотят поехать в этот раз в Москву, то должны приехать в Киев, а затем ехать в Москву. Думаю, это будет полезно

- добавил Зеленский.

