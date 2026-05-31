Россия вывела на орбиту первые спутники аналога Starlink

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

РФ вывела на орбиту 16 спутников «Рассвет» для создания аналога Starlink. Для стабильной работы системы врагу необходимо запустить более 200 аппаратов.

Россия уже вывела на орбиту первые 16 спутников "Рассвет", которые работают в тестовом режиме. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, пишет УНН.

Детали

"Российский аналог StarLink - проект "Бюро 1440", - говорится в сообщении.

"После того, как "Милитарный" обобщил всю информацию, имеющуюся в открытом доступе, в формате видеообзора на тему спутников "Рассвет", меня буквально засыпали вопросами", - отметил Бескрестнов.

В связи с этим советник министра предоставил структурированный ответ.

"Противнику нужен "российский StarLink". Безусловно, Россия понимает важность системы скоростной передачи данных через спутники на низкой орбите, и было бы глупо думать, что они не будут заниматься этим направлением. Вопрос лишь в сроках", - заметил Бескрестнов.

"Я не имею представления, кто у нас в стране из ведомств и структур отслеживает этот проект и думает о возможных проблемах. Я могу говорить только за себя. Я с первого дня войны собираю всю информацию по этой теме, стараюсь все анализировать и отслеживать", - подчеркнул советник министра.

"Почему мы ничего не делаем против этого проекта? Потому что он не имеет признаков и фактов военного использования.

Ну и также мне интересно, как Вы видите контрмеры? Атака нашими БПЛА дальних космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, чтобы спутники для мобильного интернета больше не запускали? Звучит, как по мне, как бред", - пояснил Бескрестнов.

рф может изменить тактику использования БПЛА "Шахед" - советник министра обороны "Флеш"

Он проинформировал, что "сейчас на орбите уже есть первые 16 спутников "Рассвет". Чтобы передача данных была постоянной и стабильной, нужно запустить минимум 200–250 спутников. В планах на ближайшие годы запустить 300, а затем еще 700 спутников. Когда и сколько запустят на самом деле, посмотрим. Сроки и планы постоянно меняются".

"Могут ли имеющиеся спутники уже использоваться против нас в военных целях? Теоретически - да. Спутник может обеспечить скоростную передачу данных в течение 6–10 минут, пролетая над нами. Они пролетают примерно раз в сутки. Кому интересно, когда и где они пролетают, можете скачать приложение, например Satellite Tracker.

Теоретически враг может уже установить спутниковые интернет-терминалы на "Шахедах" и спланировать атаку во время пролета спутников, но я считаю, что это слишком сложно с организационной точки зрения, и пока на орбите не будет достаточного количества спутников для стабильной связи, военного применения не будет", - заявил советник министра.

"Если начнется военное применение спутников "Рассвет", то мы зафиксируем это по трафику со спутников, по разведданным или по трофеям. В зависимости от того, какое будет применение", - пояснил Бескрестнов.

"Какие меры противодействия спутникам "Рассвет" могут быть с нашей стороны. Смогла ли Россия со своим научным и технологическим потенциалом за 4 года что-то сделать со "Старлинками"? Не смогла. Поэтому я думаю, что и мы ничего не сможем, когда спутников будет очень много, но некоторые коварные замыслы у меня есть. Испытывать их сейчас слишком рано. Имеющиеся на орбите 16 спутников работают в тестовом режиме", - отметил советник министра.

Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы

