Россия вывела на орбиту первые спутники аналога Starlink

Россия уже вывела на орбиту первые 16 спутников "Рассвет", которые работают в тестовом режиме. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, пишет УНН.

Детали

"Российский аналог StarLink - проект "Бюро 1440", - говорится в сообщении.

"После того, как "Милитарный" обобщил всю информацию, имеющуюся в открытом доступе, в формате видеообзора на тему спутников "Рассвет", меня буквально засыпали вопросами", - отметил Бескрестнов.

В связи с этим советник министра предоставил структурированный ответ.

"Противнику нужен "российский StarLink". Безусловно, Россия понимает важность системы скоростной передачи данных через спутники на низкой орбите, и было бы глупо думать, что они не будут заниматься этим направлением. Вопрос лишь в сроках", - заметил Бескрестнов.

"Я не имею представления, кто у нас в стране из ведомств и структур отслеживает этот проект и думает о возможных проблемах. Я могу говорить только за себя. Я с первого дня войны собираю всю информацию по этой теме, стараюсь все анализировать и отслеживать", - подчеркнул советник министра.

"Почему мы ничего не делаем против этого проекта? Потому что он не имеет признаков и фактов военного использования.

Ну и также мне интересно, как Вы видите контрмеры? Атака нашими БПЛА дальних космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, чтобы спутники для мобильного интернета больше не запускали? Звучит, как по мне, как бред", - пояснил Бескрестнов.

Он проинформировал, что "сейчас на орбите уже есть первые 16 спутников "Рассвет". Чтобы передача данных была постоянной и стабильной, нужно запустить минимум 200–250 спутников. В планах на ближайшие годы запустить 300, а затем еще 700 спутников. Когда и сколько запустят на самом деле, посмотрим. Сроки и планы постоянно меняются".

"Могут ли имеющиеся спутники уже использоваться против нас в военных целях? Теоретически - да. Спутник может обеспечить скоростную передачу данных в течение 6–10 минут, пролетая над нами. Они пролетают примерно раз в сутки. Кому интересно, когда и где они пролетают, можете скачать приложение, например Satellite Tracker.

Теоретически враг может уже установить спутниковые интернет-терминалы на "Шахедах" и спланировать атаку во время пролета спутников, но я считаю, что это слишком сложно с организационной точки зрения, и пока на орбите не будет достаточного количества спутников для стабильной связи, военного применения не будет", - заявил советник министра.

"Если начнется военное применение спутников "Рассвет", то мы зафиксируем это по трафику со спутников, по разведданным или по трофеям. В зависимости от того, какое будет применение", - пояснил Бескрестнов.

"Какие меры противодействия спутникам "Рассвет" могут быть с нашей стороны. Смогла ли Россия со своим научным и технологическим потенциалом за 4 года что-то сделать со "Старлинками"? Не смогла. Поэтому я думаю, что и мы ничего не сможем, когда спутников будет очень много, но некоторые коварные замыслы у меня есть. Испытывать их сейчас слишком рано. Имеющиеся на орбите 16 спутников работают в тестовом режиме", - отметил советник министра.

