Дроны ССО поразили ключевой узел нефтепровода "Сургут-Полоцк" и нефтебазу у границы с Украиной

$44.2751.44
ukenru
08:34 • 8396 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
07:49 • 14164 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 58836 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 69693 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 43065 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 84970 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 102249 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 63013 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 64084 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 73357 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
0м/с
92%
745мм
Популярные новости
В российском Саратове дроны атаковали НПЗ — СМИVideo31 мая, 01:37 • 7120 просмотра
Массовые столкновения, раненые полицейские и сотни задержанных: в Париже шумно отметили победу ПСЖ в Лиге чемпионовVideo31 мая, 02:12 • 20088 просмотра
Силы ПВО обезвредили 212 из 229 российских дронов во время ночной атакиPhoto05:40 • 9520 просмотра
Над США взорвался метеорит с силой более 20 авиабомбPhoto05:47 • 10855 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города06:00 • 18115 просмотра
публикации
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения09:14 • 5720 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города06:00 • 18158 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 58836 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 46126 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 52139 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Ли Цян
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 20928 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 41448 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 57264 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 61464 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 71969 просмотра
Актуальное
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Фильм
ИРИС-Т
Saab JAS 39 Gripen

Дроны ССО поразили ключевой узел нефтепровода "Сургут-Полоцк" и нефтебазу у границы с Украиной

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Дроны ССО поразили станцию Лазарево на нефтепроводе Сургут-Полоцк и нефтебазу Агропродукт. Объекты являются ключевыми узлами для экспорта и логистики рф.

Дроны ССО поразили ключевой узел нефтепровода "Сургут-Полоцк" и нефтебазу у границы с Украиной

Беспилотники Сил специальных операций Украины в ночь на 31 мая нанесли удары по важным объектам нефтяной инфраструктуры россии. Под поражение попали производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в кировской области и нефтебаза "Агропродукт" в ростовской области. Об этом сообщили в ССО, пишет УНН.

Детали

Станция "Лазарево", расположенная почти в 1200 километрах от украинской границы, является ключевым узлом магистрального нефтепровода "Сургут-Полоцк", по которому нефть транспортируется из Сибири в балтийские порты и беларусь. Также она связана с нефтепроводом "Дружба", что позволяет россии оперативно перераспределять потоки сырья между крупнейшими трубопроводными системами европейской части страны.

В саратове после атаки дронов вспыхнула нефтебаза – OSINT-анализ ASTRA31.05.26, 09:06 • 2222 просмотра

Кроме того, подразделения Deep Strike ССО поразили нефтебазу "Агропродукт" в поселке матвеев курган ростовской области. Объект расположен вблизи украинской границы и имеет резервуары для хранения горючего, автомобильный и железнодорожный наливные терминалы, а также насосную станцию.

В Силах специальных операций подчеркнули, что поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры противника направлено на снижение экономических возможностей россии для продолжения войны против Украины. Информация о масштабах повреждений на обоих объектах уточняется.

Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб31.05.26, 11:34 • 8386 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Государственная граница Украины
Беларусь
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Украина