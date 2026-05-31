Дроны ССО поразили ключевой узел нефтепровода "Сургут-Полоцк" и нефтебазу у границы с Украиной
Киев • УНН
Дроны ССО поразили станцию Лазарево на нефтепроводе Сургут-Полоцк и нефтебазу Агропродукт. Объекты являются ключевыми узлами для экспорта и логистики рф.
Беспилотники Сил специальных операций Украины в ночь на 31 мая нанесли удары по важным объектам нефтяной инфраструктуры россии. Под поражение попали производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в кировской области и нефтебаза "Агропродукт" в ростовской области. Об этом сообщили в ССО, пишет УНН.
Детали
Станция "Лазарево", расположенная почти в 1200 километрах от украинской границы, является ключевым узлом магистрального нефтепровода "Сургут-Полоцк", по которому нефть транспортируется из Сибири в балтийские порты и беларусь. Также она связана с нефтепроводом "Дружба", что позволяет россии оперативно перераспределять потоки сырья между крупнейшими трубопроводными системами европейской части страны.
В саратове после атаки дронов вспыхнула нефтебаза – OSINT-анализ ASTRA31.05.26, 09:06 • 2222 просмотра
Кроме того, подразделения Deep Strike ССО поразили нефтебазу "Агропродукт" в поселке матвеев курган ростовской области. Объект расположен вблизи украинской границы и имеет резервуары для хранения горючего, автомобильный и железнодорожный наливные терминалы, а также насосную станцию.
В Силах специальных операций подчеркнули, что поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры противника направлено на снижение экономических возможностей россии для продолжения войны против Украины. Информация о масштабах повреждений на обоих объектах уточняется.
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб31.05.26, 11:34 • 8386 просмотров