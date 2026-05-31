"Как всегда не хватает логики": в МИД раскрыли цель новых российских обвинений по ЗАЭС

Министерство иностранных дел Украины решительно отвергает очередные безосновательные обвинения российской федерации относительно якобы "атаки Украины" на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), распространенные 30 мая представителями российской государственной корпорации "росатом". Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает УНН.

В ведомстве расценивают эти заявления как очередную информационную операцию государства-оккупанта, направленную на отвлечение внимания международного сообщества от единственного реального источника ядерной опасности на Запорожской АЭС — незаконной российской оккупации станции.

российским обвинениям как всегда не хватает логики: не ясно, с какой целью Украина должна была бы наносить удары по собственной атомной электростанции, расположенной на собственной территории, которую сама стремится вернуть под свой суверенный контроль. российская пропаганда пытается снова и снова продвигать абсурдную конструкцию: государство, защищающее свою территорию, якобы атакует собственные ядерные объекты, а государство, которое их оккупировало, выступает их "защитником". Сам факт необходимости повторять этот тезис уже свидетельствует о его несостоятельности — отмечают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там указывают, что рф годами отказывается обеспечить полный и беспрепятственный доступ международных экспертов ко всем зонам Запорожской АЭС — в частности, на протяжении всего времени пребывания миссии МАГАТЭ на станции международным экспертам не был предоставлен доступ к западным частям турбинных залов энергоблоков. российская сторона также систематически ограничивала доступ к другим объектам и помещениям станции под разными предлогами.

Государство, которое не допускает международных инспекторов к отдельным участкам оккупированного ядерного объекта, сегодня требует от мира доверять собственным сообщениям о событиях на этом же объекте — подчеркивают в МИД.

Там обращают внимание стран-членов МАГАТЭ на очевидную закономерность: практически перед каждым заседанием Совета управляющих МАГАТЭ рф запускает новую волну информационных манипуляций вокруг Запорожской АЭС.

"Нынешняя провокация происходит накануне июньской сессии Совета управляющих МАГАТЭ. ... Украина призывает 34 членов Совета управляющих МАГАТЭ дать принципиальный ответ на действия российской федерации не только в заявлениях, но и в решениях. Призываем членов Совета на своей июньской сессии не поддерживать предоставление российской федерации места в составе Совета управляющих МАГАТЭ", — резюмировали в украинском МИД.

28 мая на Запорожской атомной электростанции произошел самый длительный с начала полномасштабной войны сбой связи. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Накануне Силы обороны Украины опровергли заявления рф о якобы ударе по шестому энергоблоку Запорожской АЭС.

В свою очередь МАГАТЭ требует доступ к машинному залу энергоблока №6 ЗАЭС после повреждения российским дроном.

