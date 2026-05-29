1548 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
4476 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
10835 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро

Киев • УНН

 • 1534 просмотра

Президент подписал закон о 90 млрд евро помощи от ЕС на 2026-2027 годы. Кредит планируют погасить за счет будущих российских репараций.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации кредитного соглашения и меморандума с ЕС о 90 млрд евро финансовой помощи в 2026-2027 годах, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"29.05.2026 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Средства направят на поддержку макроэкономической стабильности и усиление оборонного потенциала. Погашение займа будет осуществляться за счет российских репараций.

Соответствующий законопроект под №0376 Президент внес в парламент, а Верховная Рада проголосовала 28 мая.

Во время презентации проекта в зале парламента, как сообщил нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк, министр финансов Сергей Марченко заявил, что "только вчера ЕС подписали меморандум, тексты на обоих языках идентичны, все условия, которые указаны в тексте - это микрофин (8,3 млрд евро)". "То есть все остальные требования, типа реформы ГБР - это в Ukraine Facility", - добавил Железняк в соцсетях.

"Я упрощу дискуссию по этой ратификации 90 млрд от ЕС… Это калька с меморандума МВФ. Не будет МВФ, не будет и денег ЕС. Поэтому ничего нового там не будет, де-факто ничего не меняется. Изменит требования МВФ - изменит и Еврокомиссия. Что так - что так, оно было в обязательствах", - указал Железняк.

Налоги, таможня и реформы: что Украина должна выполнить для получения €90 млрд от ЕС28.05.26, 10:33 • 2454 просмотра

Что предусматривается

Закон определяет рамки "для привлечения средств в пределах общей суммы до 90 млрд евро, в том числе в рамках макрофинансовой помощи в рамках займа на поддержку Украины", согласно пояснительной записке.

Как указано, заключение и последующее вступление в силу соглашения о займе и меморандума о взаимопонимании после их ратификации "позволит Украине в 2026-2027 годах привлечь от Европейского Союза до 90 млрд евро финансового ресурса для поддержки государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала".

В частности, в рамках меморандума о взаимопонимании объем макрофинансовой помощи составит до 8,35 млрд евро. Основанием для получения помощи является Регламент (ЕС) № 2026/467 от 24.02.2026, который вводит усиленное сотрудничество по запуску займа в поддержку Украины на 2026-2027 годы на общую сумму до 90 млрд евро.

В рамках этого инструмента имплементационным решением Совета (ЕС) № 2026/919 от 23.04.2026 об одобрении помощи Украине во внедрении стратегии финансирования Украины была положительно оценена стратегия финансирования Украины на 2026 год, а также определен общий объем поддержки на 2026 год в размере до 45 млрд евро, который распределяется на два ключевых компонента:

  • оборонная часть (до 28,3 млрд евро) – направляется на закупку вооружения и усиление оборонно-промышленного потенциала;
    • бюджетная часть (16,7 млрд евро) – направляется на обеспечение макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита государственного бюджета.

      В то же время равномерное распределение финансирования бюджетной части осуществляется через два инструмента:

      • до 8,35 млрд евро предоставляется непосредственно как макрофинансовая помощь (что является предметом указанного меморандума);
        • до 8,35 млрд евро – дополнительно через механизм Ukraine Facility.

          Финансовый механизм инструмента займа в поддержку Украины базируется на привлечении Европейской комиссией ресурсов на международных рынках капитала. Использование наивысшего кредитного рейтинга Европейского Союза (ААА) позволяет обеспечить привлечение финансового ресурса на максимально благоприятных условиях.

          В то же время расходы на обслуживание этих заимствований (проценты) полностью покрываются за счет бюджета ЕС, а погашение основной суммы кредита будет осуществляться Украиной исключительно после получения репараций от российской федерации.

          Как указано в пояснительной записке, учитывая приведенное, инструмент займа в поддержку Украины устанавливает рамку для привлечения займа от ЕС, источником погашения которого являются репарации российской федерации за ущерб, нанесенный в результате полномасштабной агрессии. До получения таких репараций предусмотрено, что обслуживание привлеченного ресурса будет осуществляться за счет средств ЕС.

          Следовательно, соответствующая помощь имеет юридический статус долгосрочного льготного займа, однако фактически для Государственного бюджета Украины она имеет характер грантовой поддержки и будет отражаться как доходы государственного бюджета. Поскольку текущее обслуживание осуществляется ЕС, а возврат средств отсрочен до момента фактической выплаты репараций агрессором, реализация этих актов не создает реальной долговой нагрузки и не потребует дополнительных расходов бюджета Украины, отмечается в пояснительной записке.

          Как сообщается, "реализация соглашения о займе и меморандума о взаимопонимании будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных заинтересованным органам в Государственном бюджете Украины на соответствующий год".

