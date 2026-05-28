Украина после решения Рады рассчитывает на первый транш из €90 млрд от ЕС в июне
Киев • УНН
Парламент ратифицировал соглашение о 90 млрд евро поддержки от ЕС на 2026-2027 годы. Первый транш поступит в июне, а в этом году ожидают 45 млрд евро.
Решение парламента по ратификации соглашения и меморандума о 90 млрд евро поддержки от ЕС открывает возможность для поступления первого транша уже в июне, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в четверг в соцсетях, пишет УНН.
Очень важное решение, которое открывает возможность для поступления первого транша уже в июне. В целом в этом году ожидаем 45 млрд евро поддержки в рамках инструмента ЕС Ukraine Support Loan
По ее словам, средства направят на "оборону и безопасность государства, усиление энергетической устойчивости и покрытие дефицита бюджета".
"Поддержка Европейского Союза позволяет Украине сохранять макрофинансовую стабильность, выполнять социальные обязательства перед людьми", - подчеркнула она.
Премьер отметила, что "совместная работа правительства и парламента для выполнения международных обязательств, реализации реформ и сохранения внешнего финансирования, критически важного для устойчивости государства" продолжается.
"Демонстрирует конструктивность": Зеленский признал оперативность ратификации €90 млрд от ЕС парламентом28.05.26, 11:53 • 1118 просмотров
Напомним
Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения и меморандума для получения Украиной займа от Европейского Союза общим объемом 90 млрд евро на 2026-2027 годы. 298 голосов - за.
Рада ратифицировала привлечение 90 миллиардов евро кредита от ЕС28.05.26, 11:15 • 11009 просмотров