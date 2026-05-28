"Демонстрирует конструктивность": Зеленский признал оперативность ратификации €90 млрд от ЕС парламентом
Киев • УНН
Президент поблагодарил Раду за оперативную ратификацию соглашения с ЕС о помощи на 90 миллиардов евро. Средства направят на оборону и восстановление Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил оперативность ратификации соглашения с ЕС о 90 миллиардах евро поддержки для Украины парламентом и заявил, что это свидетельство "конструктивности нашей совместной работы и готовности слышать друг друга", пишет УНН.
Благодарен всем парламентариям, которые так оперативно ратифицировали соглашение с Евросоюзом о поддержке в размере 90 миллиардов евро для Украины на два года
Президент подчеркнул, что "эти средства усилят нашу устойчивость и помогут защищать жизни наших людей, восстанавливать разрушенное после российских ударов и оборонять нашу независимость".
Одно из наиболее важных голосований, которое демонстрирует конструктивность нашей совместной работы и готовность слышать друг друга. Единство в Украине — это то, что всегда работает на Украину
Он выразил благодарность также европейским партнерам "за готовность быть с Украиной и действенно помогать нашей защите, нашей дипломатии и нашему восстановлению". "Украина в полную силу защищает Европу, и полноценная поддержка Украины обязательно усилит и всю Европу. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.
Напомним
Верховная Рада в четверг проголосовала за проект закона о ратификации кредитного соглашения и меморандума с Европейским Союзом для привлечения 90 миллиардов евро кредита, на фоне критики из-за сжатых сроков.