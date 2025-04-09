С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Народный депутат призывает правоохранителей расследовать схему вывода около 3 млн долларов из российского «Альфа-Банка» в обход санкций.
Правоохранители ликвидировали преступную организацию, которая производила амфетамин в 18 нарколабораториях и легализовала средства через подставных лиц. Во время обысков изъяты наркотики, валюта и элитные авто.
Налоговая служба помогла разоблачить межрегиональный наркокартель, который ежемесячно отмывал 18 млн грн через сеть «дропов». Преступники использовали более тысячи подставных лиц для перевода средств в криптовалюту.
Апелляционный суд Стокгольма отклонил иск кипрских компаний об отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты». Акционеры должны возместить Украине более 22 млн долларов судебных расходов с процентами.
Турция стремится возобновить энергетические переговоры с ЕС и стать альтернативным маршрутом для поставок газа. Страна может расширить Южный газовый коридор и соединить его со средиземноморским газом.
Детективы БЭБ разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при продаже 62 объектов недвижимости. Застройщик продавал квартиры и паркоместа за наличные, а затем разрывал договоры, регистрируя имущество по заниженным ценам.
Консорциум "Відновлення" со связями с кипрскими оффшорами пытался выиграть тендер на реконструкцию разрушенного дома в Бородянке. КОВА отказала компании из-за сомнительного происхождения и связей с уголовными делами.
Адвокаты Коломойского изучили 225 из 550 томов уголовного производства БЭБ. Дело касается завладения средствами НБУ, выделенными на рефинансирование «Приватбанка»
Кипр планирует завершить все технические вопросы для вступления в Шенгенскую зону до конца 2025 года. Президент страны заявил об ожидаемых выгодах для туризма и инвестиций, однако эксперты предупреждают о возможных осложнениях из-за разделенного статуса острова.
Номинальный владелец онлайн-казино PIN-UP Игорь Зотько задержан за пособничество государству-агрессору. Установлено, что реальными владельцами являются россияне, которые собирали данные о пользователях и финансировали «ЛНР».
И сколько придется платить.
В 2024 году запустили 18 новых украиноязычных аудиогидов в культурных памятниках мира. Также передали сотни украинских книг в библиотеки в 8 странах в рамках проекта «Украинские книжные полки».
Лидер крупнейшей партии Болгарии ГЕРБ Бойко Борисов отказался поддержать подписание соглашения о безопасности с Украиной. Временное правительство обратилось за мандатом в парламент, но Борисов заявил об изменении ситуации и нецелесообразности соглашения.
Лидеры ЕС планируют обсудить с президентом Зеленским вопрос транзита российского газа через Украину после 2024 года. Словения и Украина скептически относятся к продлению транзита, но рассматриваются альтернативные варианты.
БЭБ выявило схему уклонения от уплаты налогов двумя ферросплавными заводами на сумму 1,2 млрд грн. Предприятия экспортировали продукцию по заниженным ценам в Европу, не возвращая валютную выручку в Украину.
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с апреля 2025 года возобновляет регулярные рейсы с базой в Кишиневе. Компания запускает полеты по 8 европейским направлениям, включая Париж, Барселону и Ларнаку.
Великобритания поможет Кипру создать новый национальный отдел по реализации санкций. Подразделение будет заниматься отслеживанием незаконных российских финансов, проходящих через Европу.
Суд арестовал 7 самолетов Boeing и Embraer стоимостью 40 млн долларов по делу об уклонении от уплаты налогов. Самолеты принадлежат кипрской компании, связанной с Коломойским и Боголюбовым.
НБУ признал «Коминвестбанк» неплатежеспособным из-за рисковой деятельности и недостоверной отчетности. Банк, занимающий 0,04% рынка, представлял угрозу интересам вкладчиков и кредиторов.
Власти Кипра аннулировали "золотые паспорта" 77 человек, включая украинских бизнесменов. Среди них Бахматюк, Григоришин, Коломойский и Шульман, а также члены их семей.
Власти Кипра аннулировали гражданство 77 иностранцев, среди которых семь российских миллиардеров из списка Forbes. Вместе с ними гражданства лишились и члены их семей.
Еврокомиссар Вопке Хукстра предлагает изменить налоговую систему для стимулирования экологических технологий. ЕС также планирует пересмотреть стандарты выбросов для новых транспортных средств до 2026 года.
21 октября отмечается Всемирный день йододефицита. Йод критически важен для здоровья, но 30% населения планеты живет в условиях его острой нехватки, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
12 стран ЕС призвали Еврокомиссию поддержать создание энергетических объединений для снижения цен на энергоносители. Они представили совместный документ на встрече министров энергетики ЕС, подчеркивая важность трансграничного сотрудничества.
Крупнейший банк Кипра закрыл 20 тысяч счетов, принадлежавших 7 тысячам российских клиентов, после начала войны в Украине.
Из-за обострения конфликта между Израилем и Ливаном, ООН предупреждает о риске новой волны беженцев в Европу. Около миллиона ливанцев уже стали вынужденными переселенцами, что составляет 20% населения страны.
Любовь Сударенкова и Евгения Ильенко завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по прибрежной гребле в категории юниорок в двойке парной. Спортсменки успешно прошли квалификацию и плей-офф, уступив лишь в полуфинале.