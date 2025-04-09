Украинки завоевали «бронзу» на чемпионате мира по прибрежной гребле

Любовь Сударенкова и Евгения Ильенко завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по прибрежной гребле в категории юниорок в двойке парной. Спортсменки успешно прошли квалификацию и плей-офф, уступив лишь в полуфинале.