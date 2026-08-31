У берегов Кипра перевернулся пассажирский паром — 8 погибших, 18 человек пропали без вести

По меньшей мере 8 человек погибли, еще 18 считаются пропавшими без вести после аварии пассажирского парома у побережья северной части Кипра. Большинство находившихся на борту людей удалось спасти, сообщает BBC, пишет УНН.

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На борту судна находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Паром отправился из Кирении в Турцию около 12:30 по местному времени, после чего начал набирать воду и перевернулся.

По словам главы турецко-кипрской администрации Унала Юстеля, судно попало под удар двух волн. После первой капитан пытался стабилизировать паром, однако вторая волна привела к поступлению воды.

Капитана и членов экипажа задержали

Капитана и 7 членов экипажа задержали в рамках расследования причин катастрофы. Власти также пытаются достать «черный ящик» парома, который после аварии полностью затонул.

Украинцев среди пострадавших после опрокидывания парома у берегов Северного Кипра нет

К поисково-спасательной операции привлекли вертолеты и катера береговой охраны. Турция также направила силы для помощи в поисках 18 человек, местонахождение которых остается неизвестным.

Паром Filo Jet под флагом Турции должен был отправиться еще в субботу, однако рейс отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Один из местных жителей, который помог спасти около 65 человек, рассказал BBC, что море оставалось неспокойным и выходить в рейс было опасно.

У берегов Кипра опрокинулся паром - из 267 человек на борту спасли 159