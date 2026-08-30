Украинцев среди пострадавших после опрокидывания парома у берегов Северного Кипра нет
Киев • УНН
МИД сообщил, что украинцев среди пострадавших нет. Спасатели ищут возможных пропавших без вести.
Украинцев среди пострадавших в результате опрокидывания парома у побережья Северного Кипра нет. В то же время спасатели продолжают поиски людей, которые могут числиться пропавшими без вести. Об этом сообщает МИД, пишет УНН.
По информации нашего посольства, на данный момент украинцев среди пострадавших нет
В то же время УНН стало известно из собственных источников, что среди пострадавших нет граждан Турции. По словам источника, поврежденные суда могли находиться в зоне, запрещенной для судоходства.
У турок, как и у греков, тема поврежденных судов очень раскручивается: несколько дней назад погиб турецкий моряк, затем были повреждены еще суда. Они находились в зоне, запрещенной для судоходства, — но мне пока нечего сказать вам публично по этому поводу
Напомним
Паром, следовавший из Кирении в Ташуджу, опрокинулся в 6 км от берега. Спасены не менее 159 человек, продолжается поисковая операция.
Поиски 56 украинцев после наводнения в Непале не завершены - МИД30.08.26, 11:45 • 12750 просмотров