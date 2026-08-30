Біля Кіпру перекинувся пором - із 267 людей на борту врятували 159
Київ • УНН
Пором, що прямував із Кіренії до Ташуджу, перекинувся за 6 км від берега. Врятували щонайменше 159 людей, триває пошукова операція.
Біля північного узбережжя Кіпру перекинувся пасажирський пором, на борту якого перебувало 267 людей. Це сталось за кілька кілометрів від портового міста Кіренія, повідомляє УНН з посиланням на Bild.
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Судно дрейфувало в Середземному морі кілем догори, а частина пасажирів у рятувальних жилетах трималась за корпус.
За словами мера Кіренії Мурата Шенкуля, на даний момент врятовано щонайменше 159 осіб. Загалом на борту перебували 259 пасажирів і вісім членів екіпажу. Після аварії люди опинилися у воді.
За попередніми даними, пором прямував із Кіренії до турецького порту Ташуджу і приблизно за шість кілометрів від берега почав набирати воду.
До місця події направили катери берегової охорони, військовий рятувальний вертоліт та інші судна. Наразі невідомо, чому пором перекинувся за умов штилю на морі.
Нагадаємо
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