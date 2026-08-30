ВМС Туреччини та сили Сомалі звільнили захоплене піратами судно, 14 нападників ліквідовано

Турецькі військово-морські сили спільно зі збройними силами Сомалі звільнили вантажне судно MV LATUF, яке захопили пірати в сомалійських водах. Під час 10-денної операції ліквідували 14 піратів та знищили чотири їхні судна, повідомляє LRT із посиланням на BNS, пише УНН.

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За даними уряду Сомалі, тривалий військовий тиск змусив нападників, які залишалися на борту MV LATUF, покинути захоплене судно. Після цього військові взяли корабель під контроль, і він зміг продовжити свій маршрут.

За інформацією Marine Traffic, MV LATUF ходить під прапором Камеруну. Наприкінці липня судно вирушило з Туреччини до танзанійського порту Дар-ес-Салам.

ЗМІ повідомляють про вантаж турецької зброї

За даними міжнародних ЗМІ, корабель міг перевозити турецьку зброю. Водночас федеральна влада Сомалі не підтвердила цю інформацію у відповідь на запит AFP.

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Спільну операцію провели в межах угоди про оборонне співробітництво між Туреччиною та Сомалі. Піратство біля сомалійського узбережжя досягло піку у 2011 році, після чого активність нападників вдалося суттєво знизити завдяки міжнародним військово-морським операціям.

Однак із квітня 2026 року кількість нападів знову почала зростати. За цей час пірати захопили щонайменше п'ять вантажних суден, останнє – 20 серпня біля узбережжя Ємену.

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