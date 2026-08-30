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ВМС Туреччини та сили Сомалі звільнили захоплене піратами судно, 14 нападників ліквідовано

Київ • УНН

 • 3056 перегляди

Після 10-денної операції військові звільнили захоплене судно MV LATUF і знищили чотири піратські човни. Судно продовжило маршрут.

ВМС Туреччини та сили Сомалі звільнили захоплене піратами судно, 14 нападників ліквідовано

Турецькі військово-морські сили спільно зі збройними силами Сомалі звільнили вантажне судно MV LATUF, яке захопили пірати в сомалійських водах. Під час 10-денної операції ліквідували 14 піратів та знищили чотири їхні судна, повідомляє LRT із посиланням на BNS, пише УНН.

Деталі

За даними уряду Сомалі, тривалий військовий тиск змусив нападників, які залишалися на борту MV LATUF, покинути захоплене судно. Після цього військові взяли корабель під контроль, і він зміг продовжити свій маршрут.

За інформацією Marine Traffic, MV LATUF ходить під прапором Камеруну. Наприкінці липня судно вирушило з Туреччини до танзанійського порту Дар-ес-Салам.

ЗМІ повідомляють про вантаж турецької зброї

За даними міжнародних ЗМІ, корабель міг перевозити турецьку зброю. Водночас федеральна влада Сомалі не підтвердила цю інформацію у відповідь на запит AFP.

Сомалійські пірати захопили нафтовий танкер біля узбережжя Ємену02.05.26, 23:02 • 5495 переглядiв

Спільну операцію провели в межах угоди про оборонне співробітництво між Туреччиною та Сомалі. Піратство біля сомалійського узбережжя досягло піку у 2011 році, після чого активність нападників вдалося суттєво знизити завдяки міжнародним військово-морським операціям.

Однак із квітня 2026 року кількість нападів знову почала зростати. За цей час пірати захопили щонайменше п'ять вантажних суден, останнє – 20 серпня біля узбережжя Ємену.

Шість озброєних бойовиків захопили танкер біля берегів Ємену20.08.26, 20:01 • 5010 переглядiв

Степан Гафтко

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Сомалі
Туреччина
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