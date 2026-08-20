Шість озброєних бойовиків захопили танкер біля берегів Ємену. Стан екіпажу наразі невідомий, передає УНН із посиланням на Sky News.

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У четвер Управління морських торгових операцій Великої Британії (UKMTO) повідомило, що озброєний екіпаж взяв під контроль судно і направив його в бік Сомалі.

Видання зауважує, що це сталося після того, як UKMTO раніше повідомило про отримання повідомлення про інцидент на схід від єменського порту Мукалла, де танкер, за повідомленнями, був помічений несанкціонованим судном, що наближається.

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Військовий аналітик Sky News Шон Белл прокоментував інцидент, заявивши: "Усього кілька років тому це відбувалося досить регулярно, і в основному це вирішувалося залученням приватних підрядників до цивільних суден. Тож питання у тому, чому це відбувається", — додав він, зазначивши, що ситуація в регіоні стає дедалі нестабільнішою.