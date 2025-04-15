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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 2908 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 6138 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29947 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160632 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138920 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141781 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136237 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136032 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196718 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77729 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 2908 перегляди

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Гамбія призначила послом за сумісництвом в Україні дипломата, акредитованого в Анкарі, а не в москві – Сибіг

Гамбія призначила послом в Україні дипломата з Туреччини, а не з росії. Сибіга наголосив на важливості підтримки Африки у досягненні справедливого миру.

Політика • 11 квітня, 22:11 • 3883 перегляди

Україна та Сомалі встановили дипломатичні відносини

Андрій Сибіга та Алі Мохамед Омар підписали протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Сомалі. Також Україна надала допомогу Сомалі в рамках програми "Зерно з України".

Політика • 11 квітня, 10:56 • 3767 перегляди

Україна засудила замах на президента Сомалі

МЗС України рішуче засудило замах на президента Сомалі Хасана Шейха Мохамуда. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабааб".

Політика • 18 березня, 19:44 • 46846 перегляди

У Сомалі підірвали кортеж президента: відповідальність взяли на себе бойовики "Аш-Шабааб"

18 березня біля президентського палацу Сомалі стався вибух, націлений на кортеж президента Хасана Шейха Мохамуда. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабааб".

Новини Світу • 18 березня, 14:57 • 12458 перегляди

Трампу пропонують націлитися на 43 країни у новому списку заборони на поїздки, серед пропозицій рф та білорусь - NYT

Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.

Новини Світу • 15 березня, 07:37 • 22066 перегляди

Бойовики "Аш-Шабаб" обстріляли готель у Сомалі: є загиблі

Бойовики "Аш-Шабаб" здійснили напад на готель Cairo в місті Беледвейн, де проходила зустріч щодо боротьби з тероризмом. Точна кількість загиблих не відома.

Новини Світу • 11 березня, 14:44 • 13746 перегляди

Netflix розкрив ТОП-10 найпопулярніших серіалів та фільмів серед українців

Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів та фільмів серед українських глядачів. У топ-3 серіалів увійшли "Кассандра", "Шантаж" та "Пережити падіння чорного яструба", а серед фільмів лідирують "Потяг у 31 грудня" та "Медовий місяць із моєю мамою".

Суспільство • 20 лютого, 13:00 • 115606 перегляди

Трамп віддав наказ завдати авіаударів по позиціях ІДІЛ в Сомалі

США завдали авіаударів по бойовиках "Ісламської держави" в Сомалі за наказом Трампа. За словами президента, було знищено терористів, що переховувались у печерах і загрожували США та їх союзникам.

Новини Світу • 1 лютого, 23:44 • 34233 перегляди

США завдали авіаудару по "Аль-Шабааб" у Сомалі: загинули 2 представники джихадистського формування

Американські військові здійснили авіаудар на півдні Сомалі, знищивши двох бойовиків"Аль-Шабааб", пов'язаного з "Аль-Каїдою", включаючи старшого командира. Атака відбулася за 10 км від міста Куіно Барроу.

Новини Світу • 27 грудня, 08:43 • 16041 перегляди

На кордоні Польщі з білоруссю з початку року постраждали понад 60 військових

З початку 2024 року 63 польських військових постраждали від агресивних дій нелегальних мігрантів на кордоні з білоруссю. Зафіксовано майже 28 тисяч спроб нелегального перетину кордону, що більше ніж за весь 2023 рік.

Новини Світу • 17 жовтня, 22:25 • 19258 перегляди

П'ять неймовірних пригодницьких фільмів: що подивитись у вихідні

УНН пропонує підбірку з 5 пригодницьких фільмів для перегляду на вихідних. Серед них - морські та космічні пригоди, боротьба зі злом, неймовірні повороти долі та чудова акторська гра.

Суспільство • 4 жовтня, 19:15 • 72881 перегляди

Експорт українським морським коридором сягнув 70 млн тонн - Зеленський

За рік роботи українського морського коридору експортовано 70 млн тонн вантажів на 2500 суднах. Зеленський підкреслив важливість цього для країн Азії, Африки, Європи та Америки, а також для гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

Економіка • 18 вересня, 13:31 • 18106 перегляди

Понад 50 гуманітарних працівників загинули або поранені в Україні з початку повномасштабної війни - МЗС

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сталося понад 150 інцидентів, що вплинули на гуманітарну допомогу. Попри це, Україна продовжує допомагати іншим країнам, надсилаючи продовольство.

Суспільство • 19 серпня, 09:52 • 21287 перегляди

Напад бойовиків на пляж у Сомалі: 32 людини загинули, 63 - отримали поранення

Бойовики Аль-Шабаб атакували популярний пляж у столиці Сомалі, вбивши 32 людини та поранивши 63. Серед загиблих - політики та урядовці, багато постраждалих у критичному стані.

Новини Світу • 3 серпня, 19:18 • 25387 перегляди

П'ятеро людей загинули в Сомалі під час вибуху в кафе

П'ятеро людей загинули і 20 отримали поранення в результаті вибуху бомби, влаштованого терористом-смертником у кафе в Могадішо, Сомалі, під час перегляду футбольного матчу чемпіонату Європи.

Суспільство • 14 липня, 23:32 • 25964 перегляди

Фінляндія проголосує за закон, що дозволяє повертати мігрантів, які перетинають кордон з рф

Парламент Фінляндії проголосує за закон, що дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, які перетинають кордон з рф, на тлі напливу понад 1300 шукачів притулку.

Політика • 12 липня, 03:43 • 98378 перегляди

Ірак та Йорданія відмовилися підписати спільне комюніке щодо досягнення миру в Україні

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.

Політика • 16 червня, 21:34 • 106244 перегляди

Україна вперше відправить соняшникову олію в рамках “Grain from Ukraine” до країн Африки

Україна вперше відправляє 2453,26 тонни соняшникової олії в якості гуманітарної допомоги до африканських країн та Палестини в рамках ініціативи Grain from Ukrain.

Економіка • 12 червня, 16:13 • 55017 перегляди

Зеленський привітав нових непостійних членів Ради Безпеки ООН

Президент Володимир Зеленський привітав Данію, Грецію, Панаму, Пакистан і Сомалі з їх обранням непостійними членами Ради Безпеки ООН на 2025-2026 роки.

Політика • 6 червня, 16:26 • 27407 перегляди

Кількість страт у світі зросла майже на третину - Amnesty International

У 2023 році у світі було страчено щонайменше 1153 людини, що на 31% більше, ніж у попередньому році, причому в Ірані та Саудівській Аравії було зафіксовано різке зростання, згідно зі звітом Amnesty International.

Новини Світу • 29 травня, 09:06 • 23186 перегляди

У Нігерії бойовики пограбували село і викрали 160 місцевих жителів

Бойовики ісламістського угрупування "Боко Харам" напали на село в штаті Нігер, Нігерія, вбивши щонайменше 10 осіб і викравши 160 інших, переважно жінок і дітей.

Новини Світу • 27 травня, 06:47 • 19075 перегляди

Посли ЄС схвалили пакет допомоги для Грузії на 30 мільйонів євро - ЗМІ

В ЄС схвалили надання нелетальної військової допомоги Грузії на суму 30 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

Новини Світу • 8 травня, 12:08 • 22023 перегляди

До Судану доправили чергову партію українського зерна - Зеленський

Україна продовжує підтримувати суданський народ зерновими поставками в рамках ініціативи "Зерно з України".

Економіка • 26 квітня, 11:52 • 22164 перегляди

Фінляндія закликала ЄС допомогти зупинити наплив мігрантів із рф

Фінляндія закликає ЄС вжити заходів, щоб допомогти зупинити потік мігрантів, які прибувають через росію, звинувачуючи москву у використанні міграційних потоків як зброї.

Новини Світу • 19 квітня, 14:15 • 21720 перегляди

За 2,2 тис. доларів зарплати і російський паспорт: як рф вербує іноземців на війну з Україною

Росія активно рекламує і намагається залучити іноземних громадян, у тому числі трудових мігрантів, до своїх збройних сил для участі у війні проти України, пропонуючи фінансові стимули, такі як щомісячна зарплата у розмірі близько 2000 доларів, премії, російські паспорти та інші пільги.

Війна • 15 квітня, 13:13 • 21309 перегляди

Сомалійські пірати звільнили вантажне судно Бангладеш після сплати викупу

Сомалійські пірати звільнили захоплене бангладешське вантажне судно MV Abdullah після того, як отримали від власників судна викуп у розмірі 5 мільйонів доларів.

Кримінал та НП • 14 квітня, 19:40 • 26813 перегляди

росія активізувала агітацію серед громадян країн третього світу

Росія стикається з труднощами у мобілізації військ, що призводить до посилення агітації та вербування громадян з бідних країн в якості найманців для боротьби проти України, і на сьогоднішній день Україна захопила понад 11 000 таких найманців.

Війна • 15 березня, 10:38 • 27161 перегляди

В України є полонені найманці з 4 країн світу

Україна захопила в полон найманців із Сомалі, Сьєрра-Леоне, Куби та Непалу, а на боці Росії воює значна кількість громадян Індії, за словами українського чиновника.

Війна • 15 березня, 10:24 • 31028 перегляди

П'ятьох бойовиків засуджено до 15 років ув'язнення за держзраду

П'ятьох бойовиків, у тому числі сомалійського снайпера, засудили до 15 років ув'язнення за участь у бойових діях проти українських сил на боці підтримуваних рф сепаратистів.

Війна • 23 лютого, 02:18 • 38389 перегляди

ВМС Туреччини охоронятимуть води Сомалі протягом 10 років

ВМС Туреччини візьмуть на себе відповідальність за захист територіальних вод Сомалі протягом наступних 10 років згідно з новою угодою про оборонну та економічну співпрацю між Туреччиною і Сомалі.

Політика • 21 лютого, 23:30 • 26511 перегляди