Гамбія призначила послом в Україні дипломата з Туреччини, а не з росії. Сибіга наголосив на важливості підтримки Африки у досягненні справедливого миру.
Андрій Сибіга та Алі Мохамед Омар підписали протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Сомалі. Також Україна надала допомогу Сомалі в рамках програми "Зерно з України".
МЗС України рішуче засудило замах на президента Сомалі Хасана Шейха Мохамуда. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабааб".
18 березня біля президентського палацу Сомалі стався вибух, націлений на кортеж президента Хасана Шейха Мохамуда. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабааб".
Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.
Бойовики "Аш-Шабаб" здійснили напад на готель Cairo в місті Беледвейн, де проходила зустріч щодо боротьби з тероризмом. Точна кількість загиблих не відома.
Netflix оприлюднив рейтинг найпопулярніших серіалів та фільмів серед українських глядачів. У топ-3 серіалів увійшли "Кассандра", "Шантаж" та "Пережити падіння чорного яструба", а серед фільмів лідирують "Потяг у 31 грудня" та "Медовий місяць із моєю мамою".
США завдали авіаударів по бойовиках "Ісламської держави" в Сомалі за наказом Трампа. За словами президента, було знищено терористів, що переховувались у печерах і загрожували США та їх союзникам.
Американські військові здійснили авіаудар на півдні Сомалі, знищивши двох бойовиків"Аль-Шабааб", пов'язаного з "Аль-Каїдою", включаючи старшого командира. Атака відбулася за 10 км від міста Куіно Барроу.
З початку 2024 року 63 польських військових постраждали від агресивних дій нелегальних мігрантів на кордоні з білоруссю. Зафіксовано майже 28 тисяч спроб нелегального перетину кордону, що більше ніж за весь 2023 рік.
УНН пропонує підбірку з 5 пригодницьких фільмів для перегляду на вихідних. Серед них - морські та космічні пригоди, боротьба зі злом, неймовірні повороти долі та чудова акторська гра.
За рік роботи українського морського коридору експортовано 70 млн тонн вантажів на 2500 суднах. Зеленський підкреслив важливість цього для країн Азії, Африки, Європи та Америки, а також для гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сталося понад 150 інцидентів, що вплинули на гуманітарну допомогу. Попри це, Україна продовжує допомагати іншим країнам, надсилаючи продовольство.
Бойовики Аль-Шабаб атакували популярний пляж у столиці Сомалі, вбивши 32 людини та поранивши 63. Серед загиблих - політики та урядовці, багато постраждалих у критичному стані.
П'ятеро людей загинули і 20 отримали поранення в результаті вибуху бомби, влаштованого терористом-смертником у кафе в Могадішо, Сомалі, під час перегляду футбольного матчу чемпіонату Європи.
Парламент Фінляндії проголосує за закон, що дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, які перетинають кордон з рф, на тлі напливу понад 1300 шукачів притулку.
Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке Глобального саміту миру, в результаті чого документ, спрямований на досягнення миру в Україні, підтримали 78 країн.
Україна вперше відправляє 2453,26 тонни соняшникової олії в якості гуманітарної допомоги до африканських країн та Палестини в рамках ініціативи Grain from Ukrain.
Президент Володимир Зеленський привітав Данію, Грецію, Панаму, Пакистан і Сомалі з їх обранням непостійними членами Ради Безпеки ООН на 2025-2026 роки.
У 2023 році у світі було страчено щонайменше 1153 людини, що на 31% більше, ніж у попередньому році, причому в Ірані та Саудівській Аравії було зафіксовано різке зростання, згідно зі звітом Amnesty International.
Бойовики ісламістського угрупування "Боко Харам" напали на село в штаті Нігер, Нігерія, вбивши щонайменше 10 осіб і викравши 160 інших, переважно жінок і дітей.
В ЄС схвалили надання нелетальної військової допомоги Грузії на суму 30 мільйонів євро з Європейського фонду миру.
Україна продовжує підтримувати суданський народ зерновими поставками в рамках ініціативи "Зерно з України".
Фінляндія закликає ЄС вжити заходів, щоб допомогти зупинити потік мігрантів, які прибувають через росію, звинувачуючи москву у використанні міграційних потоків як зброї.
Росія активно рекламує і намагається залучити іноземних громадян, у тому числі трудових мігрантів, до своїх збройних сил для участі у війні проти України, пропонуючи фінансові стимули, такі як щомісячна зарплата у розмірі близько 2000 доларів, премії, російські паспорти та інші пільги.
Сомалійські пірати звільнили захоплене бангладешське вантажне судно MV Abdullah після того, як отримали від власників судна викуп у розмірі 5 мільйонів доларів.
Росія стикається з труднощами у мобілізації військ, що призводить до посилення агітації та вербування громадян з бідних країн в якості найманців для боротьби проти України, і на сьогоднішній день Україна захопила понад 11 000 таких найманців.
Україна захопила в полон найманців із Сомалі, Сьєрра-Леоне, Куби та Непалу, а на боці Росії воює значна кількість громадян Індії, за словами українського чиновника.
П'ятьох бойовиків, у тому числі сомалійського снайпера, засудили до 15 років ув'язнення за участь у бойових діях проти українських сил на боці підтримуваних рф сепаратистів.
ВМС Туреччини візьмуть на себе відповідальність за захист територіальних вод Сомалі протягом наступних 10 років згідно з новою угодою про оборонну та економічну співпрацю між Туреччиною і Сомалі.