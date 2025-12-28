ЄС підтримав Сомалі після визнання Ізраїлем Сомаліленду
Київ • УНН
Європейський Союз закликав до збереження єдності та територіальної цілісності Сомалі після того, як Ізраїль офіційно визнав сепаратистський регіон Сомаліленд незалежною державою. Це рішення викликало різку реакцію з боку країн Африки, Близького Сходу та міжнародних організацій. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
Речник ЄС із закордонних справ Ануар Ель-Ануні заявив, що блок "підтверджує важливість поваги до єдності, суверенітету та територіальної цілісності Федеративної Республіки Сомалі".
"Це є ключовим для миру та стабільності в усьому регіоні Африканського Рогу", - наголосив він.
"ЄС заохочує змістовний діалог між Сомалілендом та федеральним урядом Сомалі для вирішення давніх розбіжностей", – додав Ель-Ануні.
Визнання Сомаліленду Ізраїлем засудили Єгипет, Туреччина, Джибуті, країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, а також Африканський Союз і регіональний блок IGAD, пише видання.
Уряд Сомалі назвав дії Ізраїлю прямим нападом на суверенітет країни. У Могадішо заявили, що вживатимуть дипломатичних та правових заходів для протидії тому, що вони назвали "незаконною" та "навмисною" спробою легітимізувати сепаратизм.
Президент Хасан Шейх Мохамуд звинуватив Ізраїль у порушенні міжнародних норм, наполягаючи на тому, що Сомаліленд залишається невід'ємною частиною Сомалі.
У спільній декларації понад 20 країн та Організації ісламського співробітництва міститься попередження про "серйозні наслідки" для регіональної та глобальної безпеки
США заявили, що продовжують визнавати територіальну цілісність Сомалі, включаючи територію Сомаліленду.
Сомаліленд, який з 1991 року функціонує як фактична держава з власними інституціями, валютою та силами безпеки, сподівається, що визнання Ізраїлем перерве десятиліття дипломатичної ізоляції та спонукатиме інші країни наслідувати цей приклад, пише видання.
Нагадаємо
Ізраїль став першою державою, яка визнала незалежність Сомаліленду після його фактичного відокремлення від Сомалі у 1991 році. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підписав спільну декларацію з президентом регіону Абдірахманом Мохамедом Абдуллахі.