ЄС підтримав Сомалі після визнання Ізраїлем Сомаліленду

11:58
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Європейський Союз закликав до збереження єдності та територіальної цілісності Сомалі після того, як Ізраїль офіційно визнав сепаратистський регіон Сомаліленд незалежною державою. Це рішення викликало різку реакцію з боку країн Африки, Близького Сходу та міжнародних організацій.

Європейський Союз закликав до збереження єдності та територіальної цілісності Сомалі після того, як Ізраїль офіційно визнав сепаратистський регіон Сомаліленд незалежною державою. Це рішення викликало різку реакцію з боку країн Африки, Близького Сходу та міжнародних організацій. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Речник ЄС із закордонних справ Ануар Ель-Ануні заявив, що блок "підтверджує важливість поваги до єдності, суверенітету та територіальної цілісності Федеративної Республіки Сомалі".

"Це є ключовим для миру та стабільності в усьому регіоні Африканського Рогу", - наголосив він.

"ЄС заохочує змістовний діалог між Сомалілендом та федеральним урядом Сомалі для вирішення давніх розбіжностей", – додав Ель-Ануні.

Визнання Сомаліленду Ізраїлем засудили Єгипет, Туреччина, Джибуті, країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, а також Африканський Союз і регіональний блок IGAD, пише видання.

Уряд Сомалі назвав дії Ізраїлю прямим нападом на суверенітет країни. У Могадішо заявили, що вживатимуть дипломатичних та правових заходів для протидії тому, що вони назвали "незаконною" та "навмисною" спробою легітимізувати сепаратизм.

Президент Хасан Шейх Мохамуд звинуватив Ізраїль у порушенні міжнародних норм, наполягаючи на тому, що Сомаліленд залишається невід'ємною частиною Сомалі.

У спільній декларації понад 20 країн та Організації ісламського співробітництва міститься попередження про "серйозні наслідки" для регіональної та глобальної безпеки

США заявили, що продовжують визнавати територіальну цілісність Сомалі, включаючи територію Сомаліленду.

Сомаліленд, який з 1991 року функціонує як фактична держава з власними інституціями, валютою та силами безпеки, сподівається, що визнання Ізраїлем перерве десятиліття дипломатичної ізоляції та спонукатиме інші країни наслідувати цей приклад, пише видання.

Нагадаємо

Ізраїль став першою державою, яка визнала незалежність Сомаліленду після його фактичного відокремлення від Сомалі у 1991 році. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підписав спільну декларацію з президентом регіону Абдірахманом Мохамедом Абдуллахі.

Алла Кіосак

Новини Світу
Дипломатка
Ізраїль
Європейський Союз
Сомалі
Беньямін Нетаньягу
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет