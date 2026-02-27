Рух "Талібан" оголосив про готовність до діалогу після масованих авіаударів Пакистану по Кабулу та Кандагару

Афганське керівництво руху "Талібан" заявило про готовність розпочати переговори з Ісламабадом після серії нищівних бомбардувань, що вразили військові об’єкти у найбільших містах країни. Ескалація конфлікту призвела до загибелі десятків військовослужбовців та стала найсерйознішим зіткненням між колишніми союзниками, змусивши пакистанську сторону офіційно назвати ситуацію "відкритою війною". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пакистанські військово-повітряні сили вперше завдали прямих ударів по об’єктах у Кабулі та Кандагарі, використовуючи ракети класу "повітря-земля" для знищення військових офісів та постів талібів.

Очевидці повідомляють про густі шлейфи диму над столицею та тривалу детонацію на складах боєприпасів після влучань. Таксист із Кабула на ім’я Тамім розповів, що удари спричинили паніку серед цивільного населення, оскільки вибухи тривали тривалий час після відльоту літаків.

Звинувачення у використанні дронів та відповідь на атаки

Пакистан обґрунтував авіанальоти відповіддю на напади афганських сил, які відбулися напередодні, та звинуваченнями на адресу талібів у переховуванні бойовиків.

Своєю чергою, представники "Талібану" заявили, що застосовували безпілотники для атак на пакистанські військові цілі, проте Ісламабад заперечує будь-які втрати, стверджуючи, що всі дрони були успішно збиті силами ППО. Різкий розрив зв'язків між ісламськими сусідами ставить під загрозу регіональну стабільність та змушує обидві сторони шукати шляхи до деескалації через дипломатичні канали.

