Рух "Талібан" оголосив про готовність до діалогу після масованих авіаударів Пакистану по Кабулу та Кандагару

$43.210.03
51.020.06
ukenru
19:28 • 4280 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 13354 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 20449 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 30446 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 32753 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 37387 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 51685 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45519 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39163 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33360 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
94%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 24241 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 19613 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 17769 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 13078 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 11992 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo20:06 • 3032 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 11994 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 13080 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 17771 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 19615 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Костянтинівка
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto18:52 • 3612 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 5484 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 6334 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 25970 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 23327 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Серіали
Starlink

Рух "Талібан" оголосив про готовність до діалогу після масованих авіаударів Пакистану по Кабулу та Кандагару

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Рух "Талібан" заявив про готовність до діалогу з Ісламабадом після бомбардувань військових об'єктів у Кабулі та Кандагарі. Пакистан завдав авіаударів у відповідь на напади афганських сил, звинувачуючи талібів у переховуванні бойовиків.

Рух "Талібан" оголосив про готовність до діалогу після масованих авіаударів Пакистану по Кабулу та Кандагару

Афганське керівництво руху "Талібан" заявило про готовність розпочати переговори з Ісламабадом після серії нищівних бомбардувань, що вразили військові об’єкти у найбільших містах країни. Ескалація конфлікту призвела до загибелі десятків військовослужбовців та стала найсерйознішим зіткненням між колишніми союзниками, змусивши пакистанську сторону офіційно назвати ситуацію "відкритою війною". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пакистанські військово-повітряні сили вперше завдали прямих ударів по об’єктах у Кабулі та Кандагарі, використовуючи ракети класу "повітря-земля" для знищення військових офісів та постів талібів.

Пакистан та Афганістан різко загострили конфлікт - що відбувається між двома країнами зараз27.02.26, 18:10 • 2888 переглядiв

Очевидці повідомляють про густі шлейфи диму над столицею та тривалу детонацію на складах боєприпасів після влучань. Таксист із Кабула на ім’я Тамім розповів, що удари спричинили паніку серед цивільного населення, оскільки вибухи тривали тривалий час після відльоту літаків.

Звинувачення у використанні дронів та відповідь на атаки

Пакистан обґрунтував авіанальоти відповіддю на напади афганських сил, які відбулися напередодні, та звинуваченнями на адресу талібів у переховуванні бойовиків.

Своєю чергою, представники "Талібану" заявили, що застосовували безпілотники для атак на пакистанські військові цілі, проте Ісламабад заперечує будь-які втрати, стверджуючи, що всі дрони були успішно збиті силами ППО. Різкий розрив зв'язків між ісламськими сусідами ставить під загрозу регіональну стабільність та змушує обидві сторони шукати шляхи до деескалації через дипломатичні канали.

Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном27.02.26, 07:00 • 19959 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Техніка
Сутички
Талібан
Reuters
Кандагар
Кабул
Афганістан
Пакистан