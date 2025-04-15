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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25808 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155142 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138389 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134225 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134315 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196218 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77554 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164633 перегляди

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Талібан взяв під суворий контроль бороди і зачіски чоловіків в Афганістані

ООН повідомляє про посилення контролю Талібану над цивільним життям в Афганістані. Закон про ісламську мораль обмежує свободи, особливо для жінок, та впливає на економіку.

Новини Світу • 10 квітня, 15:18 • 10197 перегляди

У росії можуть "легалізувати" рух "Талібан": коли суд розгляне рішення

Генпрокуратура рф просить верховний суд призупинити заборону руху "Талібан". Питання розглянуть 17 квітня, а ініціаторами виступили мзс та мін'юст рф.

Новини Світу • 31 березня, 14:45 • 22535 перегляди

У Кабулі загинув міністр уряду "Талібану" Халіл Хаккані - ЗМІ

Халіл Хаккані, впливовий міністр уряду "Талібану", загинув внаслідок вибуху в Кабулі. За нападом стоїть "Ісламська держава", за інформацію про Хаккані США пропонували $5 млн.

Новини Світу • 11 грудня, 15:44 • 17751 перегляди

Терористична країна обіцяє розширити зв'язки з Афганістаном

шойгу провів переговори з лідерами Талібану щодо миру в Афганістані та санкцій США. Талібан закликав рф допомогти подолати економічний тиск з боку США, який вважають причиною кризи.

Новини Світу • 26 листопада, 02:16 • 18468 перегляди

Таліби заборонили жінкам говорити в присутності інших жінок та обмежили ЗМІ

Міністерство чесноти Афганістану заборонило жінкам читати Коран вголос та спілкуватися при інших. Влада також поступово забороняє використання зображень живих істот у ЗМІ.

Новини Світу • 28 жовтня, 15:28 • 16637 перегляди

Країни ЄС розглядають можливість відкриття посольств в Афганістані і визнання Талібану - Bloomberg

Деякі європейські країни розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означало б дипломатичне визнання Талібану майже через три роки після падіння попереднього уряду.

Новини Світу • 16 липня, 15:06 • 18122 перегляди

Понад 30 людей загинули в Афганістані через сильні дощі та повені

Понад 30 людей загинули і 27 отримали поранення в результаті раптових повеней по всьому Афганістану, викликаних сильними сезонними дощами, причому постраждали 20 провінцій, включаючи столицю Кабул.

Суспільство • 14 квітня, 18:48 • 77462 перегляди

Делегацію фундаменталістського руху "Талібан" запросили на форум у росію

Росія запросила делегацію Талібану взяти участь у форумі "Росія - ісламський світ: КазаньФорум" у травні 2023 року, незважаючи на те, що Талібан є забороненою в Росії терористичною організацією.

Новини Світу • 1 квітня, 13:49 • 24279 перегляди