ООН повідомляє про посилення контролю Талібану над цивільним життям в Афганістані. Закон про ісламську мораль обмежує свободи, особливо для жінок, та впливає на економіку.
Генпрокуратура рф просить верховний суд призупинити заборону руху "Талібан". Питання розглянуть 17 квітня, а ініціаторами
виступили мзс та мін'юст рф.
Халіл Хаккані, впливовий міністр уряду "Талібану", загинув внаслідок вибуху в Кабулі. За нападом стоїть "Ісламська держава", за інформацію про Хаккані США пропонували $5 млн.
шойгу провів переговори з лідерами Талібану щодо миру в Афганістані та санкцій США. Талібан закликав рф допомогти подолати економічний тиск з боку США, який вважають причиною кризи.
Міністерство чесноти Афганістану заборонило жінкам читати Коран вголос та спілкуватися при інших. Влада також поступово забороняє
використання зображень живих істот у ЗМІ.
Деякі європейські країни розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означало б дипломатичне
визнання Талібану майже через три роки після падіння попереднього уряду.
Понад 30 людей загинули і 27 отримали поранення в результаті раптових повеней по всьому Афганістану, викликаних сильними сезонними дощами, причому постраждали 20 провінцій, включаючи столицю Кабул.
Росія запросила делегацію Талібану взяти участь у форумі "Росія - ісламський світ: КазаньФорум" у травні 2023 року, незважаючи на
те, що Талібан є забороненою в Росії терористичною організацією.