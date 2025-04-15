Таліби заборонили жінкам говорити в присутності інших жінок та обмежили ЗМІ

Міністерство чесноти Афганістану заборонило жінкам читати Коран вголос та спілкуватися при інших. Влада також поступово забороняє використання зображень живих істот у ЗМІ.