ООН повідомляє про 143 загиблих після удару Пакистану по Кабулу

Місія Організації Об’єднаних Націй з надання допомоги Афганістану оцінила кількість загиблих унаслідок бомбардування реабілітаційного центру для наркозалежних у Кабулі з боку Пакистану у 143 особи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Уряд афганського "Талібану" заявив, що внаслідок авіаудару в ніч на понеділок загинули понад 400 осіб і 265 дістали поранення.

Пакистан відкинув заяви афганського "Талібану" про те, що ціллю був реабілітаційний центр, заявивши, що "точно уразив військові об’єкти та інфраструктуру підтримки терористів".

16 березня у столиці Афганістану пролунали вибухи через транскордонний конфлікт із Пакистаном. Таліби заявляли про загибель цивільних у медичному закладі.