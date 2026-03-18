ООН повідомляє про 143 загиблих після удару Пакистану по Кабулу

$43.950.1350.640.06
ukenru
Ексклюзив
11:56 • 10870 перегляди
Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
11:12 • 23966 перегляди
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
18 березня, 09:39 • 20769 перегляди
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
18 березня, 09:19 • 24045 перегляди
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
18 березня, 07:35 • 26939 перегляди
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Ексклюзив
17 березня, 22:26 • 30240 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
17 березня, 20:08 • 43463 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
17 березня, 16:45 • 39100 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 44713 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 38306 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 48188 перегляди
Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський18 березня, 06:46 • 23870 перегляди
На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванкуPhoto18 березня, 07:06 • 26377 перегляди
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 22367 перегляди
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у ХмельницькомуVideo13:03 • 17130 перегляди
Публікації
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 22545 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 48376 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 56404 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 78528 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 70706 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Педро Санчес
Юлія Свириденко
Віктор Ляшко
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Іран
Іспанія
Мадрид
Європа
Реклама
УНН Lite
Зендая розвіяла чутки про весілля з Томом Голландом: що відомо 15:54 • 176 перегляди
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у ХмельницькомуVideo13:03 • 17260 перегляди
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video17 березня, 19:22 • 27053 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 31945 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 36922 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Іл-78
Instagram

ООН повідомляє про 143 загиблих після удару Пакистану по Кабулу

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

Місія ООН повідомила про 143 загиблих унаслідок авіаудару Пакистану по реабілітаційному центру. Таліби заявляють про значно більшу кількість жертв.

ООН повідомляє про 143 загиблих після удару Пакистану по Кабулу

Місія Організації Об’єднаних Націй з надання допомоги Афганістану оцінила кількість загиблих унаслідок бомбардування реабілітаційного центру для наркозалежних у Кабулі з боку Пакистану у 143 особи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Уряд афганського "Талібану" заявив, що внаслідок авіаудару в ніч на понеділок загинули понад 400 осіб і 265 дістали поранення.

Пакистан відкинув заяви афганського "Талібану" про те, що ціллю був реабілітаційний центр, заявивши, що "точно уразив військові об’єкти та інфраструктуру підтримки терористів".

Нагадаємо

16 березня у столиці Афганістану пролунали вибухи через транскордонний конфлікт із Пакистаном. Таліби заявляли про загибель цивільних у медичному закладі.

Ольга Розгон

Світ
Сутички
Талібан
Організація Об'єднаних Націй
Кабул
Афганістан
Пакистан