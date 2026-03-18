ООН повідомляє про 143 загиблих після удару Пакистану по Кабулу
Київ • УНН
Місія ООН повідомила про 143 загиблих унаслідок авіаудару Пакистану по реабілітаційному центру. Таліби заявляють про значно більшу кількість жертв.
Місія Організації Об’єднаних Націй з надання допомоги Афганістану оцінила кількість загиблих унаслідок бомбардування реабілітаційного центру для наркозалежних у Кабулі з боку Пакистану у 143 особи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Уряд афганського "Талібану" заявив, що внаслідок авіаудару в ніч на понеділок загинули понад 400 осіб і 265 дістали поранення.
Пакистан відкинув заяви афганського "Талібану" про те, що ціллю був реабілітаційний центр, заявивши, що "точно уразив військові об’єкти та інфраструктуру підтримки терористів".
Нагадаємо
16 березня у столиці Афганістану пролунали вибухи через транскордонний конфлікт із Пакистаном. Таліби заявляли про загибель цивільних у медичному закладі.