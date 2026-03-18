ООН сообщает о 143 погибших после удара Пакистана по Кабулу

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану оценила число погибших в результате бомбардировки реабилитационного центра для наркозависимых в Кабуле со стороны Пакистана в 143 человека. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Правительство афганского "Талибана" заявило, что в результате авиаудара в ночь на понедельник погибли более 400 человек и 265 получили ранения.

Пакистан отверг заявления афганского "Талибана" о том, что целью был реабилитационный центр, заявив, что "точно поразил военные объекты и инфраструктуру поддержки террористов".

16 марта в столице Афганистана прогремели взрывы из-за трансграничного конфликта с Пакистаном. Талибы заявляли о гибели гражданских в медицинском учреждении.