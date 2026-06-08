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Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля

Киев • УНН

 • 10709 просмотра

Партия Пашиняна получила 50% голосов на выборах и сохранила власть. Голосование подтвердило курс на дальнейшее ослабление политического влияния россии в стране.

Выбор между Европой и россией - выборы в Армении показали дальнейшую потерю влияния кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян одержал победу на парламентских выборах, сохранив большинство в парламенте. Результаты голосования стали очередным свидетельством постепенного ослабления влияния россии в стране, которая десятилетиями считалась одним из ключевых союзников москвы на Южном Кавказе, передает УНН.

Пашинян сохранил власть

По предварительным результатам, партия "Гражданский договор" во главе с премьер-министром Николом Пашиняном набрала около 50% голосов и сохранила парламентское большинство. В то же время пророссийские политические силы, несмотря на активную кампанию, не смогли перехватить инициативу и сформировать альтернативную коалицию.  

Сам Пашинян назвал результаты голосования "исторической победой" и заявил о намерении продолжать курс на мирное урегулирование отношений с соседями и развитие сотрудничества с западными партнерами.  

Очередной удар по позициям кремля

Эти выборы можно сравнить с тестом на влияние россии в Армении. После потери Нагорного Карабаха в 2023 году значительная часть армянского общества разочаровалась в москве, которая формально оставалась союзником Еревана, но фактически не помешала азербайджанской операции в регионе.  

За последние годы правительство Пашиняна последовательно сокращало зависимость от россии в сфере безопасности, приостановило участие страны в Организации Договора о коллективной безопасности и активизировало контакты с Европейским Союзом и США.  

Выборы как геополитический референдум

Нынешние выборы были фактическим референдумом относительно внешнеполитического курса Армении. Основная борьба развернулась между силами, выступающими за сближение с Западом, и пророссийской оппозицией, призывавшей восстановить тесные отношения с москвой.  

Несмотря на значительный результат пророссийского блока "Сильная Армения", занявшего второе место, большинство избирателей поддержало курс действующей власти. Это позволяет Пашиняну продолжить политику нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, а также углубления сотрудничества с ЕС.  

Что это означает для региона

Победа Пашиняна не означает полного разрыва Армении с россией, так как страна остается экономически связанной с москвой. Однако результаты выборов демонстрируют, что кремль постепенно теряет политическое влияние в государстве, которое долгое время считал своей зоной влияния.  

Сохранение проевропейского курса Армении может усилить позиции Запада на Южном Кавказе и стать еще одним сигналом об ослаблении российских позиций в регионе на фоне войны против Украины.  

От Армении до Сирии: как ослабло влияние кремля за последние годы

Если смотреть именно на геополитическое влияние кремля, то за последние четыре года владимир путин потерял или существенно ослабил свои позиции сразу в нескольких регионах. Победа Никола Пашиняна на выборах в Армении стала лишь очередным эпизодом этого процесса.

Сирия

В декабре 2024 года пал режим Башара Асада, который более десяти лет удерживался в значительной степени благодаря российской военной поддержке. Для москвы это стало одним из самых болезненных внешнеполитических ударов последних лет. россия сохранила определенное военное присутствие, но ее влияние в Сирии существенно сократилось.

Южный Кавказ

Помимо Армении, кремль потерял статус главного арбитра между Арменией и Азербайджаном. Мирный процесс все чаще проходит при участии США, ЕС и Турции, а не россии.

Молдова

После президентских выборов 2024 года и последующего курса на евроинтеграцию влияние москвы в Молдове продолжило уменьшаться. Несмотря на активную поддержку пророссийских сил, Кишинев сохранил проевропейский курс и начал переговорный процесс по вступлению в ЕС.

Казахстан

После событий января 2022 года россия помогла стабилизировать ситуацию через ОДКБ, однако в дальнейшем Астана начала все активнее дистанцироваться от москвы. Казахстан не признал аннексию украинских территорий, расширил сотрудничество с Китаем, Турцией и Западом и проводит значительно более самостоятельную политику.

Центральная Азия в целом

Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан все активнее сотрудничают с Китаем, Турцией, ЕС и США. Если еще десять лет назад россия была бесспорным центром притяжения региона, то сейчас она стала лишь одним из нескольких игроков.

Африка

После гибели евгения пригожина и трансформации структуры "Вагнера" россия сохранила влияние в ряде стран Африки, но уже не обладает той гибкостью и скоростью продвижения интересов, которые имела в 2018–2023 годах. Более того, на африканском континенте активно работает украинская армия. 

Украина

Главная стратегическая неудача путина. В феврале 2022 года кремль рассчитывал быстро установить контроль над Украиной или сменить власть в Киеве. 

Вместо этого Украина сохранила независимость, получила масштабную поддержку Запада, а вступление в Европейский Союз и будущее членство в НАТО стали значительно более реальными перспективами.

Что остается под влиянием москвы

Несмотря на потери, путин все еще имеет сильные позиции в Беларуси, сохраняет военное присутствие в части Кавказа и обладает значительными рычагами на Ближнем Востоке.

Но если сравнивать ситуацию 2026 года с началом 2022-го, то главная тенденция очевидна – война против Украины не расширила российское влияние, а наоборот заставила кремль тратить ресурсы на удержание позиций в тех регионах, которые ранее считались безусловной сферой влияния москвы.

В Армении завершили подсчет голосов на выборах - лидирует партия Пашиняна. В ЕС уже поздравили08.06.26, 09:52 • 3284 просмотра

Андрей Тимощенков

Политикапубликации
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Никол Пашинян
НАТО
Башар Асад
Европейский Союз
Ереван
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Казахстан