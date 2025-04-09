Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению выполнить требования об изъятии из конституции ссылок на Карабах. Также требует роспуска группы ОБСЕ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для региона и фашистским государством. Он подчеркнул, что фашизм должен быть уничтожен или руководством Армении, или Азербайджаном.
Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что страна считает себя вне ОДКБ и не участвует в разработке документов организации. Он подчеркнул, что точка необратимости уже пройдена.
Премьер Армении заявил о согласовании всех принципиальных вопросов для установления мира с Азербайджаном. Ереван предложил Баку подписать договор и обеспечить упрощенную связь с Нахчиваном.
В Ереване грузовик врезался в автобус, а затем в припаркованный автомобиль и перевернулся. 17 пострадавших доставлены в больницы, некоторым оказана помощь на месте.
США окажут поддержку Армении в совершенствовании сферы безопасности. Гражданский советник из армии США будет работать в Министерстве обороны Армении, способствуя укреплению армяно-американских отношений.
Армения планирует приобрести французские самоходные артиллерийские системы CAESAR, укрепляя свои оборонные отношения с Францией.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отказались выступать на Глобальном саммите мира в Швейцарии.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в мирном саммите в Швейцарии 15 июня, чтобы обсудить путь к справедливому и прочному миру в Украине.
Лидер армянской оппозиции архиепископ Баграт Галстанян призвал к четырехдневным массовым протестам с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за демаркации границы с Азербайджаном.
Украинские геологи планируют оцифровать 60 000 геологических отчетов и перевести метаданные на английский язык, чтобы создать базу данных, полезную для инвесторов и международных конкурсов.
По меньшей мере 38 протестующих были задержаны в Ереване, Армения, на фоне антиправительственных протестов.
Десятки тысяч людей протестовали в Ереване, требуя от властей прекратить демаркацию границы с Азербайджаном и немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Армения не будет финансировать программы Организации Договора о коллективной безопасности в 2024 году, фактически отказываясь от участия в финансировании деятельности организации, оставаясь при этом ее членом.
23 апреля Азербайджан и Армения начали делимитацию своей границы на основе геодезических измерений возле нескольких сел с обеих сторон.
Группа американских мобильных инструкторов прибыла в Армению, чтобы поделиться своим опытом с военными страны в сфере связей с общественностью и коммуникаций.
Экспорт Армении в россию резко вырос после введения санкций, что вызывает беспокойство Запада относительно возможного обхода санкций.
Трое мужчин пытались ворваться в здание полиции в Ереване, взорвав гранату. Двое нападавших были задержаны, а с третьим несколько часов проводили переговоры, после чего задержали силами спецназа.
Во время посадки на рейс в Ереван в московском аэропорту "шереметьево" пассажирка заявила, что в ее ручной клади находится бомба.
Ереван угрожает выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, если не получит разъяснений от ОДКБ относительно ее "зоны ответственности" в Армении.
По словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, Армения рассматривает возможность подать заявку на членство в Европейском Союзе и стремится к более тесным связям с Западом.
Армения заявила, что ее пограничные войска должны в полном объеме нести службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване, о чем она проинформировала российскую сторону.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует официальный визит в Армению в марте, согласно сообщениям украинских и армянских СМИ.
В российском санкт-петербурге силовики начали разгонять митинг памяти оппозиционера Алексея Навального и задержали более 20 человек, в том числе журналистов.
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах вдоль своей границы, в результате которых, по сообщениям, погибли двое армянских солдат и один азербайджанский солдат получил ранения.