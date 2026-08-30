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Армения ускоряет "разворот" от россии к ЕС - разведка

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

Ереван углубляет связи с ЕС и США и готовит заявку на вступление в ЕС. россия сохраняет влияние через торговлю, энергетику и военную базу.

Армения ускоряет "разворот" от россии к ЕС - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

Армения продолжает дистанцироваться от россии и углублять сотрудничество с Европейским союзом и США. В то же время россия сохраняет значительные экономические и военные рычаги влияния на страну, сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

24 августа премьер-министр Никол Пашинян, представляя программу правительства на 2026–2031 годы, заявил, что Армения намерена в ближайшем будущем начать процедуру подачи заявки на вступление в Европейский союз. По его словам, сначала Ереван планирует подать заявку и получить ответ Брюсселя относительно возможной дорожной карты, после чего вопрос членства может быть вынесен на референдум.

Этот курс стал продолжением решения парламента Армении, который еще в 2025 году поддержал закон о начале процесса европейской интеграции. В новой программе правительства россия уже не фигурирует как безусловный стратегический партнер. Пашинян объяснял изменение подхода событиями последних лет, в частности отсутствием ожидаемой поддержки со стороны москвы и ОДКБ во время обострения на армяно-азербайджанской границе в 2022 году.

Отдельным ударом по доверию к россии стали события 2023 года в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан установил полный контроль над регионом, несмотря на присутствие российских миротворцев.

В 2024 году Армения фактически заморозила участие в Организации Договора о коллективной безопасности. Ереван не участвует в ряде заседаний структуры, не назначает представителей на предусмотренные для страны должности и не уплачивает членские взносы. Формально, однако, Армения остается членом ОДКБ.

На парламентских выборах в июне 2026 года партия Пашиняна "Гражданский договор" сохранила большинство, что позволило правительству продолжить прозападный внешнеполитический курс.

Параллельно обострились экономические противоречия с россией. В 2026 году российская сторона вводила ограничения на поставки ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, рыбной и алкогольной продукции.

Пашинян предупреждал, что односторонние торговые ограничения могут поставить под сомнение эффективность общего рынка Евразийского экономического союза. В то же время Ереван пока официально не заявлял о намерении выйти из ЕАЭС.

На фоне торговых проблем Европейский союз заявлял о готовности помочь Армении расширять доступ к европейскому рынку. Кроме того, ЕС предусмотрел сотни миллионов евро на транспортные, экономические и инфраструктурные проекты в стране.

В то же время говорить о полном исчезновении российского влияния пока преждевременно.

россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Армении. Значительной остается и зависимость в сфере энергетики: "Газпром Армения" контролирует газотранспортную систему страны, а российский газ продолжает играть ключевую роль в ее энергоснабжении.

Кроме того, в Гюмри продолжает работать 102-я российская военная база, соглашение о размещении которой действует до 2044 года. Ереван пока официально не поднимал вопрос о ее закрытии.

Армения в то же время постепенно берет под собственный контроль функции, которые ранее выполняли российские структуры. российские пограничники уже покинули аэропорт "Звартноц" и ряд пунктов пропуска.

Ереван также углубляет сотрудничество с ЕС в сфере безопасности. В 2026 году Европейский союз запустил в Армении новую гражданскую миссию, которая должна помогать противодействовать кибератакам, информационному вмешательству и другим гибридным угрозам.

Параллельно расширяется сотрудничество с США. В мае Армения и Соединенные Штаты заключили расширенную хартию стратегического партнерства, которая предусматривает взаимодействие в сфере обороны, безопасности, энергетики, технологий и развития транспортных маршрутов.

Контекст

Одним из ключевых направлений новой внешней политики Еревана остается нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией.

В 2025 году Армения и Азербайджан парафировали текст мирного соглашения, однако по состоянию на конец августа 2026 года окончательный договор еще не подписан и не ратифицирован.

Также пока не произошло полного открытия сухопутной границы между Арменией и Турцией, хотя стороны постепенно восстанавливают торговые и транспортные связи.

Армения всё активнее интегрируется в западные политические и экономические структуры, однако россия пока сохраняет существенные позиции в экономике, энергетике и военной сфере страны.

Армения готовится к историческому шагу: Пашинян заговорил о заявке на вступление в ЕС24.08.2026, 13:33 • 4447 просмотров

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
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Санкции
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Энергетика
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Война в Украине
Электроэнергия
Служба внешней разведки Украины
Никол Пашинян
Европейский Союз
Ереван
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Азербайджан
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Соединённые Штаты