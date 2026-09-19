ГУР показало японской делегации компоненты баллистической ракеты КНДР
Киев • УНН
Украинская разведка продемонстрировала японской делегации компоненты баллистической ракеты КНДР. Детали помогают оценить вооружение Пхеньяна.
Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины продемонстрировали японской делегации компоненты баллистической ракеты производства КНДР, которые позволяют оценить ее характеристики и возможности северокорейского ВПК. Об этом сообщили в ГУР, пишет УНН.
Детали
Компоненты ракеты показали спикеру Палаты представителей парламента Японии Эйсуке Мори и другим участникам японской делегации во время их визита в Киев.
По данным разведки, изучение деталей позволяет определить технические характеристики, особенности конструкции ракеты и уровень развития военной промышленности Северной Кореи.
В ГУР подчеркнули общую угрозу
Северокорейское вооружение угрожает не только Украине, но и Японии, а также другим государствам Азиатско-Тихоокеанского региона
Украинская разведка подчеркнула, что военно-техническое сотрудничество России и КНДР помогает Москве продолжать войну, а Пхеньяну – наращивать военный потенциал и совершенствовать вооружение.
В ГУР добавили, что противодействие такому сотрудничеству требует координации международных партнеров и обмена разведывательной информацией.
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