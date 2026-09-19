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Война истощает экономику России — дефицит бюджета растёт, резервы тают, а долги дорожают — AP

Киев • УНН

 • 9990 просмотра

Экономика РФ почти прекратила расти, а дефицит бюджета достиг 2,8% ВВП. Резервы тают, ставки по облигациям достигают 17%.

Война истощает экономику России — дефицит бюджета растёт, резервы тают, а долги дорожают — AP

Российская экономика всё сильнее ощущает последствия огромных военных расходов: экономический рост почти остановился, дефицит бюджета увеличивается, а доступные резервы сокращаются. В то же время экономисты пока не видят признаков неминуемого финансового кризиса или экономического коллапса, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

После роста более чем на 4% в 2023–2024 годах российская экономика резко замедлилась. Правительство рф прогнозирует рост лишь на 0,6% в этом году, причём в первом квартале экономика сократилась и лишь немного восстановилась во втором.

Ухудшаются и настроения российских потребителей. Индекс потребительских настроений «Левада-центра» летом упал до 94 пунктов против 116 весной и летом 2025 года. Значение ниже 100 свидетельствует о преобладании негативных оценок.

Дефицит растёт, резервы сокращаются

Одной из главных проблем становится состояние российского бюджета. По состоянию на конец июля его дефицит достиг 2,8% годового ВВП — почти вдвое больше первоначального плана на весь год.

Доступные средства резервного фонда сократились примерно до 1,6% ВВП. Из-за этого кремль всё больше вынужден занимать деньги у российских банков.

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В то же время обслуживание таких заимствований обходится дорого. По оценке эксперта Германского института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, ставки по российским облигациям достигают 17%.

Бюджетный стресс усиливает сомнения относительно того, как долго россия сможет вести войну

— отметил Клюге.

Дополнительное давление создают высокие процентные ставки, которые Центробанк рф удерживает для борьбы с инфляцией, вызванной в том числе военными расходами. Сильнее всего это бьёт по гражданскому бизнесу, который, в отличие от оборонных предприятий, не имеет привилегированного доступа к кредитованию.

Ещё одним источником финансирования оборонной промышленности стали кредиты российских банков. Такие долги не отражаются непосредственно в показателях бюджетного дефицита.

Несмотря на накопление проблем, экономисты не ожидают немедленного обвала российской экономики. Высокие нефтяные доходы пока позволяют Кремлю финансировать войну, однако нынешняя модель постепенно увеличивает долговую и бюджетную нагрузку на страну.

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Степан Гафтко

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