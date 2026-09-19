"Адские санкции" против РФ: что они означают простыми словами и почему их будет сложно отменить

Президент США Дональд Трамп подписал закон H.R. 5334, который существенно меняет американский санкционный режим против россии. Если объяснять простыми словами, его главная особенность заключается в том, что значительную часть ограничений становится гораздо сложнее отменить лишь решением президента, пишет УНН.

Детали

Ранее большинство американских санкций против россии вводились указами президента, решениями Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и другими административными механизмами. Поэтому Белый дом имел значительное пространство для манёвра — мог ослаблять отдельные ограничения, выдавать лицензии и делать исключения.

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H.R. 5334 переводит значительную часть санкций в плоскость федерального закона. То есть изменить или полностью отменить их одним решением президента становится значительно сложнее.

Что меняется для россии

Одна из ключевых норм — запрет американским гражданам и компаниям осуществлять новые инвестиции в россии, в частности в её энергетический сектор.

На практике это создаёт серьёзный барьер для возвращения американского бизнеса к российским нефтяным, газовым и инфраструктурным проектам даже в случае политического потепления между Вашингтоном и москвой.

То есть кремль не сможет рассчитывать, что после договорённостей с Белым домом американские компании сразу вернутся в россию и вложат миллиарды долларов в её экономику.

Может ли Трамп ослабить санкции

Да, определённое пространство для этого президент США сохраняет. Закон позволяет ему предоставлять так называемые *waiver* — временные исключения из отдельных санкций, если это отвечает национальным интересам США.

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Но временное исключение и полная отмена санкций — теперь принципиально разные вещи.

Чтобы полностью прекратить предусмотренные законом санкции против россии, президент должен удостоверить выполнение определённых условий. Среди них — заключение россией мирного соглашения, приемлемого для свободного и независимого правительства Украины, прекращение боевых действий и деятельности, направленной на подрыв украинского государства. После этого решение проходит предусмотренную законом процедуру в Конгрессе.

Почему это важно для Украины

Главный эффект закона рассчитан не только на сегодняшний день. Он повышает риски для любой американской компании, которая в будущем захочет вернуться в россию.

Даже если бизнес получит временное разрешение работать в рф, компании придётся учитывать, что исключение может завершиться, а санкционные ограничения — вновь начать действовать.

Для москвы это также усложняет использование крупных экономических проектов как части переговоров с США. кремль может предлагать американскому бизнесу нефть, газ, полезные ископаемые, проекты в Арктике или транспортной инфраструктуре, однако одного политического решения Белого дома для полного возвращения к обычным экономическим отношениям теперь недостаточно.

Фактически H.R. 5334 создаёт законодательный предохранитель от быстрого демонтажа санкций против россии. Именно поэтому для Украины важна не только жёсткость новых ограничений, но и то, насколько сложно будет полностью отказаться от них без прекращения российской агрессии и мирного урегулирования, приемлемого для Украины.

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