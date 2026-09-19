"Грэм ни на мгновение не сомневался": Зеленский поблагодарил США за закон о "адских санкциях" против рф

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США, сенаторам и членам Палаты представителей, а также всем, кто способствовал принятию закона о «адских санкциях» против России. Об этом сообщает УНН.

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По словам главы государства, лучшим почтением памяти соавтора закона Линдси Грэма будет «полноценная и максимально быстрая реализация положений этого закона».

Когда Линдси Грэм был здесь, в Украине, он всегда говорил, как важно не ослаблять давление на Россию, усиливать санкции и искать путь к миру. В частности, и в тех столицах, где принимают решения о покупке российской нефти, предоставлении России финансовых услуг и привлечении российских компаний, связанных с Путиным и войной, к обычным деловым отношениям в других странах. Сенатор Грэм ни на мгновение не сомневался, что Америка обладает достаточной силой для борьбы с диктаторами и достижения результатов, если будет действовать правильно - написал Зеленский.

Он добавил, что лучшей наградой для всех, кто помогает Украине давить на Россию ради окончания войны, станет мир.

«Мир и снятие всех проблем и вызовов, которые принесла эта война. Мир наступает благодаря силе. Спокойствие приходит благодаря безопасности. А лучшей гарантией безопасности является решимость», — добавил Президент.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал закон о «адских санкциях» против России.

Ранее Палата представителей США поддержала сенатскую редакцию законопроекта H.R. 5334, который предусматривает масштабное усиление санкций против России и возможность введения пошлин до 100% против стран, покупающих российские энергоносители.

"Америка имеет шанс подать агрессору сигнал" — Зеленский ожидает, что рычаги закона Грэма помогут заставить рф выбрать мир