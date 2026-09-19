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"Грем ні на мить не сумнівався": Зеленський подякував США за закон про "пекельні санкції" проти рф

Київ • УНН

 • 1648 перегляди

Зеленський подякував Трампу та Конгресу США за ухвалення "пекельних санкцій" проти росії. Він закликав якнайшвидше реалізувати закон і посилити тиск на рф.

"Грем ні на мить не сумнівався": Зеленський подякував США за закон про "пекельні санкції" проти рф

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність президенту США, сенаторам і членам Палати представників та всім, хто сприяв ухваленню закону про "пекельні санкції" проти росії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, найкращим вшануванням пам’яті співавтора закону Ліндсі Грема буде "повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону".

Коли Ліндсі Грем був тут, в Україні, він завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру. Зокрема, й у тих столицях, де ухвалюють рішення про купівлю російської нафти, надання Росії фінансових послуг та залучення російських компаній, пов’язаних із путіним та війною, до звичайних бізнесових відносин в інших країнах. Сенатор Грем ні на мить не сумнівався, що Америка має достатньо сили для боротьби з диктаторами та досягнення результатів, якщо діятиме правильно

- написав Зеленський.

Він додав, що найкращою нагородою для всіх, хто допомагає Україні тиснути на росію заради закінчення війни, стане мир.

"Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна. Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість", - додав Президент.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав закон про "пекельні санкції" проти росії.

Раніше Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.

"Америка має шанс дати агресору сигнал" - Зеленський очікує, що важелі закону Грема допоможуть змусити рф обрати мир18.09.26, 23:03 • 2916 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаСвіт
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Війна в Україні
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки