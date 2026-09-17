Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом

Після весілля з Тревісом Келсі Тейлор Свіфт офіційно стала тіткою для 4 доньок його брата Джейсона Келсі – Ваятт, Елліотт, Беннетт і Фінлі. Дівчатка вже мають особливе звертання до співачки, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Тревіс Келсі розповів у подкасті New Heights, що спочатку його племінниці називали співачку повним ім'ям – "Тейлор Свіфт". Родині знадобився певний час, щоб дівчатка звикли до нового сімейного статусу зірки.

Коли вони познайомилися з тіткою Тей Тей, вони називали її "Тейлор Свіфт". Тепер племінниці називають її "тіткою Тей Тей" – розповів Келсі

Дівчатка були квіткарками на весіллі

Свіфт і Келсі одружилися 3 липня у нью-йоркському Медісон-сквер-гарден. Усі 4 племінниці футболіста брали участь у церемонії як дівчатка-квіткарки.

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Їхня мати Кайлі Келсі раніше розповідала, що доньки були "в захваті", коли дізналися про заручини пари. За її словами, вони раділи, що в них з'явиться ще одна тітка.

Свіфт проводила час із дівчатками ще до весілля. Співачка розповідала, що шиє дитячі сумочки та ковдри, а також готує для племінниць випічку з різнокольоровою посипкою, оскільки вони "люблять усе райдужне".

Тревіс Келсі розповів деталі про весілля із Тейлор Свіфт