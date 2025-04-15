P-800 Oniks

СБУ заочно повідомила про підозру двом адміралам рф та їх підлеглому за обстріли об'єктів ЮНЕСКО в Одесі в листопаді 2023 року. Внаслідок атаки було пошкоджено історичні будівлі.
Огляд основних типів плетіння золотих ланцюжків та рекомендації щодо вибору довжини прикраси.
У Каспійському морі рф може розмістити ракети "Онікс" та "Циркон" на носіях з унітарними пусковими установками. На відміну від Азово-Чорноморського регіону, там є кілька носіїв крилатих ракет.
США висловили занепокоєння щодо чуток про можливу передачу росією надзвукових ракет "Яхонт" єменським хуситам. Спецпосланник США з Ємену назвав таку співпрацю "дуже дестабілізуючою".
Центр протидії дезінформації РНБО після появи у західних медіа інформації, що рф за допомогою Ірану веде переговори про передачу сучасних протикорабельних ракет єменським хуситам, пояснив, чим це може бути для росії.
Іран виступає посередником у секретних переговорах між росією та єменськими хуситами про передачу протикорабельних ракет. Це свідчить про поглиблення зв'язків Тегерана з Москвою на тлі війни в Україні.
Речник ВМС України Дмитро Плетенчук каже, що хоча росіяни намагаються створити уніфіковані шахти для запуску як "Калібру", так і більш небезпечних ракет "Онікс", наразі в Азово-Чорноморському регіоні немає кораблів, здатних запускати обидві ракети.
Кораблі російського флоту, включаючи атомний підводний човен і фрегат, озброєні гіперзвуковими ракетами, прибули на Кубу з п'ятиденним візитом.
Минулої ночі росіяни запустили близько 25 безпілотників "Шахід", ймовірно, після того, як накопичили їх протягом певного часу, що вказує на потенційні проблеми з виробництвом цих безпілотників.
Станом на квітень 2024 року росія має близько 40 гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон", 400 крилатих ракет "Онікс/Онікс-М", 270 крилатих ракет "Калібр" і 45 керованих ракет Х-69 з різними темпами виробництва для кожного типу.
Два БПЛА атакували і пошкодили борисоглібський авіаційний навчальний центр у воронезькій області росії.
Українські військові не можуть підтвердити повідомлення про розміщення російськими військами пускових установок "Онікс" на мисі Тарханкут в окупованому Криму, але визнали, що росія має кілька таких установок на півострові, які вона періодично передислоковує для ударів балістичними і надзвуковими ракетами.
У тимчасово окупованому Криму росіяни, ймовірно, розмістили пускові установки "Бастіон": 2 на мисі Тарханкут і 1 на мисі Фіолент, що підвищує високу ймовірність використання ракет "Онікс" або "Циркон" протягом наступних 12 годин.
Збройні сили України знають, де росія розгортає в Криму берегові ракетні комплекси "Бастіон-П", які запускають ракети "Онікс".