P-800 Oniks

Гуменюк про "Онікси" на мисі Тарханкут: "Офіційно не підтверджуємо таку інформацію"

Українські військові не можуть підтвердити повідомлення про розміщення російськими військами пускових установок "Онікс" на мисі Тарханкут в окупованому Криму, але визнали, що росія має кілька таких установок на півострові, які вона періодично передислоковує для ударів балістичними і надзвуковими ракетами.