P-800 Oniks

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 14071 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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07:31 • 34277 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164115 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140965 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143692 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136609 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136710 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196828 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Двом адміралам рф, які командували обстрілами об’єктів ЮНЕСКО в Одесі, повідомили про підозру

СБУ заочно повідомила про підозру двом адміралам рф та їх підлеглому за обстріли об'єктів ЮНЕСКО в Одесі в листопаді 2023 року. Внаслідок атаки було пошкоджено історичні будівлі.

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Золотий ланцюжок – ювелірне доповнення для жіночного образу

Огляд основних типів плетіння золотих ланцюжків та рекомендації щодо вибору довжини прикраси.

Новини Бізнесу • 2 грудня, 15:39 • 22123 перегляди

рф може тримати у Каспійському морі ракети "Онікс" та "Циркон" - речник ВМС

У Каспійському морі рф може розмістити ракети "Онікс" та "Циркон" на носіях з унітарними пусковими установками. На відміну від Азово-Чорноморського регіону, там є кілька носіїв крилатих ракет.

Війна • 15 листопада, 11:09 • 18082 перегляди

США стурбовані, що росія може надати надзвукові ракети хуситам

США висловили занепокоєння щодо чуток про можливу передачу росією надзвукових ракет "Яхонт" єменським хуситам. Спецпосланник США з Ємену назвав таку співпрацю "дуже дестабілізуючою".

Новини Світу • 30 вересня, 20:57 • 20281 перегляди

Центр протидії дезінформації пояснив наслідки у разі постачання російських ракет єменським хуситам

Центр протидії дезінформації РНБО після появи у західних медіа інформації, що рф за допомогою Ірану веде переговори про передачу сучасних протикорабельних ракет єменським хуситам, пояснив, чим це може бути для росії.

Війна • 25 вересня, 14:48 • 17003 перегляди

Reuters: Іран виступає посередником у переговорах між рф та хуситами щодо ракет, це свідчить про поглиблення зв'язків Тегерана з москвою

Іран виступає посередником у секретних переговорах між росією та єменськими хуситами про передачу протикорабельних ракет. Це свідчить про поглиблення зв'язків Тегерана з Москвою на тлі війни в Україні.

Війна • 25 вересня, 06:58 • 17526 перегляди

Атака лише "Калібрами" не високої ефективності, більш небезпечним є "Онікс" - Плетенчук

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук каже, що хоча росіяни намагаються створити уніфіковані шахти для запуску як "Калібру", так і більш небезпечних ракет "Онікс", наразі в Азово-Чорноморському регіоні немає кораблів, здатних запускати обидві ракети.

Війна • 13 липня, 16:20 • 34964 перегляди

Кораблі флоту рф, зокрема і атомний підводний човен, прибули на Кубу

Кораблі російського флоту, включаючи атомний підводний човен і фрегат, озброєні гіперзвуковими ракетами, прибули на Кубу з п'ятиденним візитом.

Новини Світу • 13 червня, 09:31 • 16433 перегляди

Імовірно, росіяни певний час накопичували “шахеди”, щоб завдати удару: Євлаш про масову атаку дронів на Україну

Минулої ночі росіяни запустили близько 25 безпілотників "Шахід", ймовірно, після того, як накопичили їх протягом певного часу, що вказує на потенційні проблеми з виробництвом цих безпілотників.

Війна • 5 травня, 08:49 • 23207 перегляди

У ГУР повідомили, скільки росія має крилатих, гіперзвукових та авіаційних ракет

Станом на квітень 2024 року росія має близько 40 гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон", 400 крилатих ракет "Онікс/Онікс-М", 270 крилатих ракет "Калібр" і 45 керованих ракет Х-69 з різними темпами виробництва для кожного типу.

Війна • 1 травня, 16:51 • 22384 перегляди

Вночі БПЛА атакували навчальний авіаційний центр у воронезькій області - росЗМІ

Два БПЛА атакували і пошкодили борисоглібський авіаційний навчальний центр у воронезькій області росії.

Новини Світу • 9 квітня, 06:09 • 35159 перегляди

Гуменюк про "Онікси" на мисі Тарханкут: "Офіційно не підтверджуємо таку інформацію"

Українські військові не можуть підтвердити повідомлення про розміщення російськими військами пускових установок "Онікс" на мисі Тарханкут в окупованому Криму, але визнали, що росія має кілька таких установок на півострові, які вона періодично передислоковує для ударів балістичними і надзвуковими ракетами.

Війна • 4 квітня, 07:03 • 31197 перегляди

Висока ймовірність ударів "Цирконом": росіяни в Криму розгорнули пускові установки "Бастіон" - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму росіяни, ймовірно, розмістили пускові установки "Бастіон": 2 на мисі Тарханкут і 1 на мисі Фіолент, що підвищує високу ймовірність використання ракет "Онікс" або "Циркон" протягом наступних 12 годин.

Війна • 28 березня, 15:13 • 24277 перегляди

ЗСУ відомо, де ворог в Криму розташову берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" - Гуменюк

Збройні сили України знають, де росія розгортає в Криму берегові ракетні комплекси "Бастіон-П", які запускають ракети "Онікс".

Війна • 27 лютого, 09:31 • 31224 перегляди