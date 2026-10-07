У п’яти областях України через обстріли рф є проблеми з електропостачанням

Через російські обстріли частина споживачів у п’яти областях України залишається без електроенергії. В окремих регіонах також діють графіки погодинних та інших обмежень. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу, передає УНН.

Артем Некрасов повідомив, що станом на 7 жовтня без електропостачання тимчасово залишаються споживачі у Вінницькій, Харківській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях. Це сталося внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури

Де дозволяє безпекова ситуація, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Сьогодні, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів - від 0,5 до 1,5 черги

За наявною інформацією, у разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення. Водночас, актуальні графіки відключень можна подивитись на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни в електропостачанні рекомендують дізнаватися на сторінках локальних обленерго.

В часи пікового навантаження не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергосистему та скоротити тривалість вимушених обмежень