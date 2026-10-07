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У п’яти областях України через обстріли рф є проблеми з електропостачанням

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Через російські обстріли без електроенергії залишаються споживачі у п’яти областях. У регіонах діють погодинні та аварійні обмеження.

У п’яти областях України через обстріли рф є проблеми з електропостачанням

Через російські обстріли частина споживачів у п’яти областях України залишається без електроенергії. В окремих регіонах також діють графіки погодинних та інших обмежень. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Артем Некрасов повідомив, що станом на 7 жовтня без електропостачання тимчасово залишаються споживачі у Вінницькій, Харківській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях. Це сталося внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури

Де дозволяє безпекова ситуація, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Сьогодні, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів - від 0,5 до 1,5 черги

- йдеться у зверненні.

За наявною інформацією, у разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення. Водночас, актуальні графіки відключень можна подивитись на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни в електропостачанні рекомендують дізнаватися на сторінках локальних обленерго.

В часи пікового навантаження не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергосистему та скоротити тривалість вимушених обмежень

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

росія в ніч на 7 жовтня завдала удару по Україні балістичними ракетами з "Цирконами/Оніксами", 48 крилатими ракетами та 130 дронами. Збито або придушено 5 балістичних і 39 крилатих ракет, а також 117 безпілотників.

Алла Кіосак

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