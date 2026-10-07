У п’яти областях України через обстріли рф є проблеми з електропостачанням
Київ • УНН
Через російські обстріли без електроенергії залишаються споживачі у п’яти областях. У регіонах діють погодинні та аварійні обмеження.
Через російські обстріли частина споживачів у п’яти областях України залишається без електроенергії. В окремих регіонах також діють графіки погодинних та інших обмежень. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу, передає УНН.
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Артем Некрасов повідомив, що станом на 7 жовтня без електропостачання тимчасово залишаються споживачі у Вінницькій, Харківській, Херсонській, Полтавській та Чернігівській областях. Це сталося внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури
Де дозволяє безпекова ситуація, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Сьогодні, протягом дня в частині регіонів країни застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів - від 0,5 до 1,5 черги
За наявною інформацією, у разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення. Водночас, актуальні графіки відключень можна подивитись на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу. Про зміни в електропостачанні рекомендують дізнаватися на сторінках локальних обленерго.
В часи пікового навантаження не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. Це дозволяє зменшити навантаження на енергосистему та скоротити тривалість вимушених обмежень
Нагадаємо
росія в ніч на 7 жовтня завдала удару по Україні балістичними ракетами з "Цирконами/Оніксами", 48 крилатими ракетами та 130 дронами. Збито або придушено 5 балістичних і 39 крилатих ракет, а також 117 безпілотників.