5 баллистических и 39 крылатых ракет обезвредили во время массированной атаки рф - подробности от ВС ВСУ

россия в ночь на 7 октября нанесла удар по Украине баллистическими ракетами с "Цирконами/Ониксами", 48 крылатыми ракетами и 130 дронами. Сбиты или подавлены 5 баллистических и 39 крылатых ракет, а также 117 беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала россия

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 октября (с 18:00 6 октября) враг атаковал:

противокорабельными ракетами «Циркон/Оникс» из Ростовской области рф;

баллистическими ракетами «Искандер-М/С-400/KN-23» из Брянской, Воронежской обл. рф;

48 крылатыми ракетами воздушного, наземного и морского базирования Х-101, «Искандер-К», «Калибр» из Вологодской, Курской обл. и Каспийского моря соответственно;

130 ударными БПЛА типа Shahed (46 из них — реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Куда ударила рф

"Основные направления удара — Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская области", — сообщили в ВС ВСУ.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбита/подавлена 161 цель:

5 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс»;

39 крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Калибр» (информация относительно еще 6 крылатых ракет уточняется);

117 вражеских БПЛА типа Shahed (38 из них — реактивные), «Гербера» и дроны других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 18 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве до десяти вражеских БПЛА.