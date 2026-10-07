$45.060.0750.480.05
ukenru
06:18 • 3284 просмотра
5 баллистических и 39 крылатых ракет обезвредили во время массированной атаки рф - подробности от ВС ВСУ
03:30 • 17519 просмотра
Ночная атака на Киев унесла жизни двух человек в Дарницком районе
01:53 • 20167 просмотра
Роналду раскрыл причину ухода с тренировочного сбора сборной Португалии
7 октября, 00:26 • 20525 просмотра
Россия атакует Киев баллистикой
6 октября, 21:20 • 23137 просмотра
В среду послы ЕС одобрят крупнейший пакет санкций против России с 2022 года — Reuters
6 октября, 19:54 • 24676 просмотра
Воздушные силы зафиксировали взлёт трёх вражеских бомбардировщиков Ту-160
6 октября, 19:24 • 20961 просмотра
Украинские военные "минуснули" на Покровском направлении 47 оккупантов — Генштаб
6 октября, 18:06 • 23246 просмотра
В Украину скоро вернутся дожди — сколько солнечных дней впереди
6 октября, 17:45 • 20423 просмотра
К проекту Госбюджета-2027 подали 5236 поправок — в Раде заявили о рекорде
6 октября, 17:16 • 12107 просмотра
Воздушные силы готовы — Зеленский ещё раз предупредил украинцев о подготовке рф к массированному удару
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1м/с
83%
751мм
Популярные новости
В Германии число отказов от военной службы за год утроилось — DW6 октября, 20:53 • 14466 просмотра
МВД объяснило, как действовать во время атаки в дороге и где укрыватьсяPhoto6 октября, 21:51 • 11513 просмотра
В Европарламенте установили обнажённую статую ТрампаPhoto6 октября, 23:55 • 14719 просмотра
В оккупированной Херсонской области свет подают лишь на 20–30 минут — ЦНС00:57 • 6836 просмотра
Ракетная атака на Киев: поражены четыре района столицы01:28 • 12560 просмотра
публикации
Погибший пилот истребителя Марат Мамбетов — Герой Украины: что известно о командире "Призраков Киева"Photo6 октября, 16:54 • 35057 просмотра
В Германии 7 октября стартует Франкфуртская книжная ярмарка — Украину представят 44 издательства6 октября, 13:38 • 38791 просмотра
Авиализинг и международные соглашения: новая трактовка БЭБ угрожает отрасли
Эксклюзив
6 октября, 13:03 • 34192 просмотра
Больше всего игроков из Испании — объявлены 25 номинантов на награду Golden BoyPhoto5 октября, 18:57 • 86410 просмотра
ВСУ получат роботизированный комплекс Varkhan — технические характеристики и сильные стороны на поле боя5 октября, 16:18 • 82308 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Криштиану Роналду
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Испания
Германия
Реклама
УНН Lite
Секретный гонорар и почти 18 млн долларов из бюджета: в Грузии попытались подсчитать стоимость концерта Канье Уэста6 октября, 17:34 • 21468 просмотра
"Будто утратил способность формулировать слова" — нобелевский лауреат по медицине Дейссерот рассказал, как узнал о победе6 октября, 16:20 • 20993 просмотра
Линию электропередачи планируют построить между Румынией и Молдовой, её назовут в честь Трампа6 октября, 15:35 • 22966 просмотра
В США против McDonald's подали коллективный иск — в чём обвиняют и какова позиция компании6 октября, 13:46 • 24375 просмотра
Paramount закрыла сделку с Warner Bros., создав медиагиганта6 октября, 13:25 • 25776 просмотра
Актуальное
Отопление
Ту-160
ЗРК Бук
Дія (сервис)
BFM TV

5 баллистических и 39 крылатых ракет обезвредили во время массированной атаки рф - подробности от ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 3346 просмотра

ПВО уничтожила или подавила 161 воздушную цель, в частности 5 баллистических и 39 крылатых ракет и 117 дронов.

5 баллистических и 39 крылатых ракет обезвредили во время массированной атаки рф - подробности от ВС ВСУ

россия в ночь на 7 октября нанесла удар по Украине баллистическими ракетами с "Цирконами/Ониксами", 48 крылатыми ракетами и 130 дронами. Сбиты или подавлены 5 баллистических и 39 крылатых ракет, а также 117 беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала россия

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 октября (с 18:00 6 октября) враг атаковал:

  • противокорабельными ракетами «Циркон/Оникс» из Ростовской области рф;
    • баллистическими ракетами «Искандер-М/С-400/KN-23» из Брянской, Воронежской обл. рф;
      • 48 крылатыми ракетами воздушного, наземного и морского базирования Х-101, «Искандер-К», «Калибр» из Вологодской, Курской обл. и Каспийского моря соответственно;
        • 130 ударными БПЛА типа Shahed (46 из них — реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

          Куда ударила рф

          "Основные направления удара — Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская области", — сообщили в ВС ВСУ.

          Сколько уничтожили

          Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

          По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбита/подавлена 161 цель:

          • 5 баллистических ракет «Искандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Оникс»;
            • 39 крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Калибр» (информация относительно еще 6 крылатых ракет уточняется);
              • 117 вражеских БПЛА типа Shahed (38 из них — реактивные), «Гербера» и дроны других типов.

                Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 18 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 5 локациях.

                Атака продолжается, в воздушном пространстве до десяти вражеских БПЛА.

                Юлия Шрамко

                Война в Украине
                Взрывы
                Воздушная тревога
                Война в Украине
                Х-101
                Брянская область
                Курская область
                «Калибр» (семейство ракет)
                Киевская область
                Харьковская область
                Полтавская область
                Днепропетровская область
                Военно-воздушные силы Украины
                Вооруженные силы Украины
                Ракетная система С-400
                Шахед-136
                9К720 Искандер
                P-800 Oniks
                Крым
                Украина
                Донецк