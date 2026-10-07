$45.060.0750.480.05
ukenru
07:40 • 114 перегляди
"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рфPhoto
06:18 • 8646 перегляди
5 балістичних і 39 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки рф - деталі від ПС ЗСУ
03:30 • 20275 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі
01:53 • 21997 перегляди
Роналду розкрив причину відходу з тренувального збору Португалії
7 жовтня, 00:26 • 22305 перегляди
росія атакує Київ балістикою
6 жовтня, 21:20 • 24785 перегляди
У середу посли ЄС схвалять найбільший пакет санкцій проти росії з 2022 року - Reuters
6 жовтня, 19:54 • 25815 перегляди
Повітряні сили зафіксували зліт трьох ворожих бомбардувальників Ту-160
6 жовтня, 19:24 • 21796 перегляди
Українські військові "відмінусували" на Покровському напрямку 47 окупантів - Генштаб
6 жовтня, 18:06 • 23446 перегляди
В Україну скоро повернуться дощі - скільки сонячних днів попереду
6 жовтня, 17:45 • 20578 перегляди
До проєкту Держбюджету-2027 подали 5236 поправок - у Раді заявили про рекорд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.1м/с
58%
750мм
Популярнi новини
МВС пояснило, як діяти під час атаки в дорозі та де ховатисяPhoto6 жовтня, 21:51 • 13006 перегляди
Батьки першокласників ще можуть отримати 5000 гривень від держави - як це зробити6 жовтня, 22:53 • 7194 перегляди
У Європарламенті встановили оголену статую ТрампаPhoto6 жовтня, 23:55 • 16932 перегляди
На окупованій Херсонщині світло подають лише на 20–30 хвилин - ЦНС7 жовтня, 00:57 • 9864 перегляди
Ракетна атака на Київ: уражено чотири райони столиці7 жовтня, 01:28 • 14167 перегляди
Публікації
Загиблий пілот винищувача Марат Мамбетов - Герой України: що відомо про командира "Привидів Києва"Photo6 жовтня, 16:54 • 37067 перегляди
У Німеччині 7 жовтня стартує Франкфуртський книжковий ярмарок - Україну представлять 44 видавництва6 жовтня, 13:38 • 40718 перегляди
Авіалізинг і міжнародні угоди: нове трактування БЕБ загрожує галузі
Ексклюзив
6 жовтня, 13:03 • 35787 перегляди
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 87949 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою5 жовтня, 16:18 • 84084 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кріштіану Роналду
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Київська область
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Сірша Ронан відреагувала на чутки про свого чоловіка в ролі нового Джеймса Бонда07:09 • 1396 перегляди
Секретний гонорар і майже 18 млн доларів з бюджету: у Грузії спробували підрахувати вартість концерту Каньє Веста6 жовтня, 17:34 • 22666 перегляди
"Ніби втратив здатність формулювати слова" - нобелівський лауреат з медицини Дейссерот розповів, як дізнався про перемогу6 жовтня, 16:20 • 22063 перегляди
Лінію електропередач планують збудувати між Румунією і Молдовою, її назвуть на честь Трампа6 жовтня, 15:35 • 24020 перегляди
У США проти McDonald's подали колективний позов - у чому звинувачують та яка позиція компанії6 жовтня, 13:46 • 25401 перегляди
Актуальне
P-800 Oniks
Фільм
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

5 балістичних і 39 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки рф - деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 8632 перегляди

ППО знищила або придушила 161 повітряну ціль, зокрема 5 балістичних і 39 крилатих ракет та 117 дронів.

5 балістичних і 39 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки рф - деталі від ПС ЗСУ

росія у ніч на 7 жовтня вдарила по Україні балістичними ракетами з "Цирконами/Оніксами", 48 крилатими ракетами і 130 дронами. Збито або придушено 5 балістичних і 39 крилатих ракет, а також 117 безпілотників. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакувала росія

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 07 жовтня (з 18:00 06 жовтня) ворог атакував:

  • протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Ростовської обл. рф;
    • балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Брянської, Воронезької обл. рф;
      • 48 крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування Х-101, Іскандер-К, Калібр із Вологодської, Курської обл. та Каспійського моря відповідно;
        • 130 ударними БпЛА типу Shahed (46 із них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

          Де вдарила рф

          "Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина", - повідомили в ПС ЗСУ.

          Скільки знищили

          Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

          За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ціль:

          • 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/Циркон/Онікс;
            • 39 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, Калібр (інформація стосовно ще 6-ти крилатих ракет уточнюється);
              • 117 ворожих БпЛА типу Shahed (38 із них – реактивні), Гербера та дрони інших типів.

                Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

                Атака триває, в повітряному просторі до десяти ворожих БпЛА.

                Юлія Шрамко

                Війна в Україні
                Вибухи
                Повітряна тривога
                Війна в Україні
                Х-101
                Брянська область
                Курська область
                «Калібр» (сімейство ракет)
                Київська область
                Харківська область
                Полтавська область
                Дніпропетровська область
                Повітряні сили Збройних сил України
                Збройні сили України
                Ракетна система С-400
                Шахед-136
                Іскандер (ОТРК)
                P-800 Oniks
                Крим
                Україна
                Донецьк