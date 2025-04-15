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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25354 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153741 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134795 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137564 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133599 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133848 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195959 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77498 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164580 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116789 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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14 квітня, 09:26 • 110543 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

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росія використовує інфраструктуру та людей на окупованих територіях України для виробництва дронів - ISW

росія розширює виробництво та розробку дронів, використовуючи інфраструктуру та людей на тимчасово окупованих територіях України. Заводи та навчальні центри інтегровані в російську систему.

Суспільство • 14 квітня, 21:50 • 2844 перегляди

Пропаганда рф у Китаї штовхає громадян КНР воювати проти України - полонений

Китаєць, який воював за рф, розповів, що дружнє ставлення до росії в Китаї вплинуло на його рішення. Він здався в полон після атаки дронів, тікаючи від них.

Війна • 14 квітня, 20:10 • 2896 перегляди

На ТОТ Донеччини окупанти примушують людей писати "диктант побєди"

Росіяни розширюють проведення "диктанту побєди" на ТОТ Донеччини. Участь у заході є примусовою для школярів, студентів та працівників бюджетної сфери.

Суспільство • 14 квітня, 19:11 • 2462 перегляди

Полонений Ван Гуанцзюнь розповів, як опинився на війні проти України

Ван Гуанцзюнь розповів, що втратив роботу під час пандемії COVID-19. Після цього він контактував з російським рекрутером щодо роботи реабілітолога, але потрапив в армію.

Війна • 14 квітня, 17:46 • 11022 перегляди

Над Україною збили 40 з 62 ворожих дронів

Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Війна • 14 квітня, 06:39 • 6158 перегляди

На окупованій Донеччині дітей мілітаризують і готують до ролі катів - ЦНС

У Донецьку школярів водять на виставки зі зброєю та кувалдами, якими вбивали людей. Це пропаганда насильства та вербування майбутніх злочинців для війни.

Суспільство • 14 квітня, 04:34 • 4324 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

14 квітня 2014 року Україна розпочала АТО у відповідь на захоплення територій Донбасу проросійськими бойовиками. Операція зіткнулася з масованими обстрілами з території РФ та введенням регулярних військ.

Суспільство • 14 квітня, 04:30 • 115823 перегляди

росіяни обстріляли Донеччину: одна людина загинула, п'ятеро поранені

13 квітня російські агресори обстріляли Донеччину, вбивши 67-річну жінку в Новохатському та поранивши ще п'ятьох людей в інших населених пунктах. Під вогнем опинилися Костянтинівська та Лиманська громади.

Війна • 13 квітня, 18:42 • 3656 перегляди

В Україні 13 квітня очікується тепла погода без опадів

13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.

Погода та довкілля • 13 квітня, 05:05 • 4362 перегляди

Агент "АТЕШ" пошкодив ворожий танк на Донецькому напрямку

Агент "АТЕШ" здійснив диверсію, підпаливши танк окупантів, які святкували відновлення техніки. Після успішної операції агент перейшов на новий напрямок для підготовки до наступних дій.

Війна • 13 квітня, 03:45 • 5726 перегляди

Уряд виділив 1,5 млрд грн для підтримки областей та громад - Шмигаль

Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.

Економіка • 11 квітня, 14:11 • 9666 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

Аналітики DeepState повідомили про окупацію Олександрополя в Покровському районі Донецької області. Також зафіксовано просування ворога біля Новобахмутівки та Успенівки.

Війна • 10 квітня, 22:03 • 21626 перегляди

Радари TruCAM з 11 квітня з’являться ще на 25 ділянках українських доріг

Патрульна поліція повідомила, що з 11 квітня радари TruCAM будуть встановлені на 25 нових ділянках доріг. Тепер загалом працюватиме 160 приладів на 338 ділянках доріг.

Суспільство • 10 квітня, 13:55 • 9606 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

Україна дипломатичними каналами доведе інформацію Китаю щодо участі їхніх громадян у війні на боці рф. СБУ вже проводить процесуальні дії з полоненими китайцями.

Війна • 9 квітня, 17:52 • 33078 перегляди

СБУ викрила військовослужбовця ЗСУ, який коригував вогонь окупантів по своїх побратимах

СБУ викрила військовослужбовця, який працював на ГРУ та коригував ракетні удари по позиціях ЗСУ. Зрадника затримали, коли він готував звіт для російського куратора.

Війна • 9 квітня, 14:29 • 12736 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

МЗС Китаю заявило про перевірку інформації щодо двох громадян, захоплених в полон в Україні.

Війна • 9 квітня, 07:59 • 91947 перегляди

Погода в Україні 9 квітня: очікується від +2°C до +9°C, мінлива хмарність, місцями опади

9 квітня в Україні очікується мінлива хмарність та коливання температури від +2°C до +9°C. На півдні та сході країни можливі невеликі дощі та мокрий сніг.

Суспільство • 9 квітня, 04:41 • 8653 перегляди

роспропаганда знімає тревел-шоу на Донбасі, щоб показати "мирне життя"

На тимчасово окуповані території прибула знімальна група з рф, щоб створити ілюзію спокою. Вони показують постановочні сцени відновлення, ігноруючи бомбардування та руйнування.

Війна • 9 квітня, 00:22 • 4995 перегляди

В Україні від початку повномасштабної війни вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед них 600 дітей - ООН

За даними ООН, з 24 лютого 2022 року по 21 березня 2025 року в Україні вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед яких 600 дітей. Майже 3,5 млн людей мають статус ВПО.

Війна • 8 квітня, 17:46 • 10041 перегляди

МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через взяття ЗСУ у полон двох китайських громадян

Україна викликала повіреного Китаю через участь китайців у війні на боці Росії. В МЗС наголосили, що це підриває довіру до Пекіна та ставить під сумнів їхню позицію щодо миру.

Війна • 8 квітня, 13:48 • 9008 перегляди

Сили оборони взяли в полон двох громадян Китаю на Донеччині - Зеленський

Українські військові захопили в полон двох громадян Китаю в Донецькій області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Війна • 8 квітня, 12:22 • 166142 перегляди

Над Україною збили 28 з 39 ворожих дронів

У ніч на 3 квітня росія атакувала Україну 39 дронами. ЗСУ збили 28 ударних БпЛА типу Shahed на півночі та сході країни, але постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Війна • 3 квітня, 06:10 • 5424 перегляди

У загарбаному Донецьку з кранів тече іржава вода: окупанти пропонують "імпортозаміщення"

У Кіровському районі Донецька з кранів тече коричнева вода з іржею. Окупаційна влада не бачить проблеми, пропонуючи мешканцям "імпортозаміщення".

Суспільство • 2 квітня, 23:48 • 5888 перегляди

Зеленський здійснив візит у Дніпро

Президент України відвідав медичний заклад у Дніпрі, де лікуються поранені воїни. Він відзначив їх державними нагородами за мужність та подякував за службу.

Війна • 2 квітня, 10:58 • 24029 перегляди

Погода в Україні на 2 квітня: переважатимуть мінлива хмарність і дощі

Початок квітня в Україні буде з мінливою погодою, невеликими дощами та комфортною температурою. Найтепліше буде на сході та півдні – до +20°C.

Київ • 2 квітня, 05:03 • 18667 перегляди

1 квітня в Україні: очікуються хмарність та дощі в більшості регіонів

В Україні 1 квітня буде хмарно, з опадами в центрі та на заході. На сході та південному сході дощів не очікується, температура коливатиметься від +9°C до +19°C.

Суспільство • 1 квітня, 04:39 • 34695 перегляди

Сирський: основні зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку, але росіяни буксують

Головком ЗСУ повідомив, що основні зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку, але вони фактично буксують. Українська армія активно знищує ворога та адаптує новачків.

Війна • 31 березня, 10:46 • 45024 перегляди

росіяни обстріляли пожежну частину на Донеччині: рятувальники показали наслідки

Росіяни атакували місто Білозерське, влучивши неподалік пожежно-рятувального підрозділу. Вибухом вибито вікна, пошкоджено стіни, стелю та пожежну автоцистерну.

Війна • 31 березня, 08:27 • 25700 перегляди

Сили оборони збили 65 російських дронів, ще 35 - локаційно втрачені

Вночі Росія атакувала Україну 111 дронами типу Shahed та імітаторами. Українські військові збили 65 БПЛА, а 35 імітаторів локаційно втрачені, без наслідків.

Війна • 30 березня, 06:21 • 44204 перегляди

На фронті понад 200 бойових зіткнень за добу: Генштаб ЗСУ показав карти війни

Минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойові зіткнення. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, а також здійснив понад шість тисяч обстрілів позицій ЗСУ.

Війна • 30 березня, 05:47 • 35936 перегляди