росія розширює виробництво та розробку дронів, використовуючи інфраструктуру та людей на тимчасово окупованих територіях України. Заводи та навчальні центри інтегровані в російську систему.
Китаєць, який воював за рф, розповів, що дружнє ставлення до росії в Китаї вплинуло на його рішення. Він здався в полон після атаки дронів, тікаючи від них.
Росіяни розширюють проведення "диктанту побєди" на ТОТ Донеччини. Участь у заході є примусовою для школярів, студентів та працівників бюджетної сфери.
Ван Гуанцзюнь розповів, що втратив роботу під час пандемії COVID-19. Після цього він контактував з російським рекрутером щодо роботи реабілітолога, але потрапив в армію.
Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.
У Донецьку школярів водять на виставки зі зброєю та кувалдами, якими вбивали людей. Це пропаганда насильства та вербування майбутніх злочинців для війни.
14 квітня 2014 року Україна розпочала АТО у відповідь на захоплення територій Донбасу проросійськими бойовиками. Операція зіткнулася з масованими обстрілами з території РФ та введенням регулярних військ.
13 квітня російські агресори обстріляли Донеччину, вбивши 67-річну жінку в Новохатському та поранивши ще п'ятьох людей в інших населених пунктах. Під вогнем опинилися Костянтинівська та Лиманська громади.
13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.
Агент "АТЕШ" здійснив диверсію, підпаливши танк окупантів, які святкували відновлення техніки. Після успішної операції агент перейшов на новий напрямок для підготовки до наступних дій.
Уряд України виділив 1,5 млрд грн для підтримки громад та регіонів, які цього найбільше потребують. Пів мільярда гривень отримають сім областей на комунальні послуги у медзакладах.
Аналітики DeepState повідомили про окупацію Олександрополя в Покровському районі Донецької області. Також зафіксовано просування ворога біля Новобахмутівки та Успенівки.
Патрульна поліція повідомила, що з 11 квітня радари TruCAM будуть встановлені на 25 нових ділянках доріг. Тепер загалом працюватиме 160 приладів на 338 ділянках доріг.
Україна дипломатичними каналами доведе інформацію Китаю щодо участі їхніх громадян у війні на боці рф. СБУ вже проводить процесуальні дії з полоненими китайцями.
СБУ викрила військовослужбовця, який працював на ГРУ та коригував ракетні удари по позиціях ЗСУ. Зрадника затримали, коли він готував звіт для російського куратора.
МЗС Китаю заявило про перевірку інформації щодо двох громадян, захоплених в полон в Україні.
9 квітня в Україні очікується мінлива хмарність та коливання температури від +2°C до +9°C. На півдні та сході країни можливі невеликі дощі та мокрий сніг.
На тимчасово окуповані території прибула знімальна група з рф, щоб створити ілюзію спокою. Вони показують постановочні сцени відновлення, ігноруючи бомбардування та руйнування.
За даними ООН, з 24 лютого 2022 року по 21 березня 2025 року в Україні вбито щонайменше 12 тисяч цивільних, серед яких 600 дітей. Майже 3,5 млн людей мають статус ВПО.
Україна викликала повіреного Китаю через участь китайців у війні на боці Росії. В МЗС наголосили, що це підриває довіру до Пекіна та ставить під сумнів їхню позицію щодо миру.
Українські військові захопили в полон двох громадян Китаю в Донецькій області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
У ніч на 3 квітня росія атакувала Україну 39 дронами. ЗСУ збили 28 ударних БпЛА типу Shahed на півночі та сході країни, але постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.
У Кіровському районі Донецька з кранів тече коричнева вода з іржею. Окупаційна влада не бачить проблеми, пропонуючи мешканцям "імпортозаміщення".
Президент України відвідав медичний заклад у Дніпрі, де лікуються поранені воїни. Він відзначив їх державними нагородами за мужність та подякував за службу.
Початок квітня в Україні буде з мінливою погодою, невеликими дощами та комфортною температурою. Найтепліше буде на сході та півдні – до +20°C.
В Україні 1 квітня буде хмарно, з опадами в центрі та на заході. На сході та південному сході дощів не очікується, температура коливатиметься від +9°C до +19°C.
Головком ЗСУ повідомив, що основні зусилля ворога зосереджені на Донецькому напрямку, але вони фактично буксують. Українська армія активно знищує ворога та адаптує новачків.
Росіяни атакували місто Білозерське, влучивши неподалік пожежно-рятувального підрозділу. Вибухом вибито вікна, пошкоджено стіни, стелю та пожежну автоцистерну.
Вночі Росія атакувала Україну 111 дронами типу Shahed та імітаторами. Українські військові збили 65 БПЛА, а 35 імітаторів локаційно втрачені, без наслідків.
Минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойові зіткнення. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, а також здійснив понад шість тисяч обстрілів позицій ЗСУ.