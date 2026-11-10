Від депортації до підготовки солдатів: Лубінець розкрив три етапи політики рф щодо українських дітей

Дмитро Лубінець. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Російська федерація системно депортує та примусово переміщує українських дітей, створює для них середовище тотального примусу, знищує їхню українську ідентичність та залучає до війни проти власної держави. Про це 10 листопада заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час представлення третьої спеціальної доповіді щодо порушень прав українських дітей на тимчасово окупованих територіях, передає УНН.

За його словами, Україна вже зафіксувала випадки, коли громадяни, які на момент окупації були неповнолітніми, згодом опинилися у складі російської армії та потрапили в український полон.

Омбудсман розповів, що аналіз трьох спеціальних доповідей дозволяє простежити послідовну систему дій російської влади. Її мета — встановити контроль над окупованими територіями та змінити світогляд українських дітей, щоб у майбутньому використовувати їх в інтересах держави-агресора.

Підсумовуючи висновки як третьої спеціальної доповіді, так і попередніх двох, ми можемо прослідковувати систему від фізичної окупації територій до когнітивної окупації в умовах тотального примусу задля використання українських дітей у війні проти України сьогодні. Ця система має три складові - заявив Лубінець.

Перший етап: депортація та примусове переміщення

Перша складова такої російської політики — фізична окупація українських територій, яка супроводжується депортацією та примусовим переміщенням дітей. Для цього російська влада використовує заяви про необхідність евакуації, порятунку або оздоровлення неповнолітніх як прикриття для їхнього вивезення з України. Лубінець нагадав, що ще у першій спеціальній доповіді, підготовленій у 2023 році, українська сторона дійшла висновку про невідповідність таких дій росії міжнародним стандартам евакуації та виступила з ініціативою визнання злочинів проти українських дітей геноцидом.

Омбудсмен зазначив, що у березні 2026 року висновки української сторони щодо підміни поняття евакуації були підтверджені у звіті Міжнародної незалежної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. За його словами, замість створення механізмів повернення дітей російська влада прагнула забезпечити їхнє довгострокове перебування на території рф, зокрема шляхом влаштування до російських сімей та спеціалізованих установ.

Другий етап: тотальний примус і знищення української ідентичності

Наступною складовою цієї системи стало створення на тимчасово окупованих територіях середовища тотального примусу. Йдеться про психологічний тиск, погрози, приниження людської гідності, фільтраційні процедури, примусову російську паспортизацію та мілітаризацію дітей.

Він додав, що такі затримання можуть супроводжувати допитами, психологічним тиском і катуваннями. В окремих випадках проти членів родин відкривають кримінальні провадження.

На додаток окупаційна влада переслідує українські сім'ї, в яких діти продовжують дистанційно навчатися в українській школі. Лубінець зазначив, що російські адміністрації виявляють школярів, які користуються українськими освітніми платформами, після чого їхні батьки можуть зазнати кримінального переслідування та отримати тюремні строки.

Крім того, репресії окупаційна російська влада застосовує не лише проти дорослих, але і безпосередньо до неповнолітніх. Українська сторона вже має перевірені та підтверджені дані про затримання дітей, які демонстрували нелояльність до російської окупаційної влади, а також про перші випадки їхнього засудження.

Окремим напрямом російської політики стало системне втручання в освіту. За словами Лубінця, на окупованих територіях українським дітям нав'язують російську інтерпретацію історії, героїзують військовослужбовців держави-агресора та формують позитивне ставлення до російської армії. Цей процес омбудсмен визначив як когнітивну окупацію, тобто спробу встановити контроль не лише над територією та поведінкою населення, а й над мисленням, пам'яттю та сприйняттям реальності. Зокрема, він повідомив про запровадження нового обов'язкового підручника з історії під назвою "Історія нашого краю – Донбас і Новоросія".

Також, за інформацією омбудсмена, у 2027 році для учнів 9–11 класів на окупованих територіях передбачено обов'язковий усний іспит з історії, під час якого школярів змушуватимуть відтворювати російські пропагандистські наративи про війну проти України.

Третій етап: залучення українських дітей до війни проти власної держави

Найнебезпечнішим наслідком багаторічної окупації Лубінець назвав перетворення українських дітей на майбутніх учасників війни проти України. Російська система виховання передбачає залучення неповнолітніх до воєнізованих організацій, зокрема "Юнармії", проведення стройової та тактичної підготовки, навчання поводженню зі зброєю, а також формування готовності служити в російській армії.

Він наголосив, що Україна вже має конкретні підтвердження наслідків такої політики. Зокрема, зафіксували випадки, коли громадяни України, які були неповнолітніми на момент окупації їхніх населених пунктів, згодом опинилися в російських військових формуваннях та потрапили в полон до українських Сил оборони.

Лубінець розповів, що особисто спілкувався з одним із таких військовополонених. Йдеться про уродженця Донецька, якому на момент окупації було 16 років. Згодом він опинився у складі російської армії, а нині перебуває в українському таборі для військовополонених.

Під час розмови з українським омбудсманом молодик пояснив, що фактично не мав можливості відмовитися від служби в російських військах.

"Там немає ні в кого вибору. Ти зобов'язаний долучатись до російської армії або автоматично ти будеш засуджений до довготривалих тюремних строків за шпигунську діяльність", – переказав Лубінець слова військовополоненого.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини з цього приводу зробив уточнення, що за відмову від співпраці з окупаційною владою українцям можуть загрожувати тривалі терміни ув'язнення, зокрема понад 20 років, а в окремих випадках навіть довічне позбавлення волі.

Ще одним прикладом наслідків російської політики він назвав історію хлопця 2007 року народження, який тривалий час вважався зниклим безвісти під час окупації. Згодом у соціальних мережах були виявлені його фотографії в російській військовій формі із символікою Z та триколором рф.

На думку Лубінця, такі випадки демонструють довгострокові наслідки окупації, коли діти, позбавлені можливості зростати в українському середовищі, поступово потрапляють під вплив російської військової та пропагандистської системи.

Україна закликає міжнародних партнерів посилити відповідальність росії

Омбудсмен наголосив, що згадані порушення прав і свобод українських дітей на окупованих територіях — далеко не поодинокі випадки й свідчать про послідовну та централізовану державну політику рф.

Лубінець закликав міжнародних партнерів посилювати санкційний тиск як на вище військово-політичне керівництво рф, так і на всіх осіб, причетних до депортації, примусового переміщення, мілітаризації та ідеологічної обробки українських дітей.

Також він звернувся до парламентів інших держав із пропозицією ухвалювати окремі рішення щодо визнання злочинів росії проти українських дітей геноцидом.

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