От депортации до подготовки солдат: Лубинец раскрыл три этапа политики рф в отношении украинских детей

Дмитрий Лубинец. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Российская федерация системно депортирует и принудительно перемещает украинских детей, создает для них среду тотального принуждения, уничтожает их украинскую идентичность и привлекает к войне против собственного государства. Об этом 10 ноября заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время представления третьего специального доклада о нарушениях прав украинских детей на временно оккупированных территориях, передает УНН.

По его словам, Украина уже зафиксировала случаи, когда граждане, которые на момент оккупации были несовершеннолетними, впоследствии оказались в составе российской армии и попали в украинский плен.

Омбудсмен рассказал, что анализ трех специальных докладов позволяет проследить последовательную систему действий российских властей. Ее цель — установить контроль над оккупированными территориями и изменить мировоззрение украинских детей, чтобы в будущем использовать их в интересах государства-агрессора.

Подводя итоги выводов как третьего специального доклада, так и двух предыдущих, мы можем проследить систему от физической оккупации территорий до когнитивной оккупации в условиях тотального принуждения для использования украинских детей в войне против Украины сегодня. Эта система имеет три составляющие - заявил Лубинец.

Первый этап: депортация и принудительное перемещение

Первая составляющая такой российской политики — физическая оккупация украинских территорий, которая сопровождается депортацией и принудительным перемещением детей. Для этого российские власти используют заявления о необходимости эвакуации, спасения или оздоровления несовершеннолетних как прикрытие для их вывоза из Украины. Лубинец напомнил, что еще в первом специальном докладе, подготовленном в 2023 году, украинская сторона пришла к выводу о несоответствии таких действий России международным стандартам эвакуации и выступила с инициативой признать преступления против украинских детей геноцидом.

Омбудсмен отметил, что в марте 2026 года выводы украинской стороны относительно подмены понятия эвакуации были подтверждены в отчете Международной независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине. По его словам, вместо создания механизмов возвращения детей российские власти стремились обеспечить их долгосрочное пребывание на территории рф, в частности путем устройства в российские семьи и специализированные учреждения.

Второй этап: тотальное принуждение и уничтожение украинской идентичности

Следующей составляющей этой системы стало создание на временно оккупированных территориях среды тотального принуждения. Речь идет о психологическом давлении, угрозах, унижении человеческого достоинства, фильтрационных процедурах, принудительной российской паспортизации и милитаризации детей.

Он добавил, что такие задержания могут сопровождаться допросами, психологическим давлением и пытками. В отдельных случаях против членов семей возбуждают уголовные дела.

Кроме того, оккупационные власти преследуют украинские семьи, в которых дети продолжают дистанционно обучаться в украинской школе. Лубинец отметил, что российские администрации выявляют школьников, которые пользуются украинскими образовательными платформами, после чего их родители могут подвергнуться уголовному преследованию и получить тюремные сроки.

Кроме того, репрессии российские оккупационные власти применяют не только против взрослых, но и непосредственно к несовершеннолетним. Украинская сторона уже располагает проверенными и подтвержденными данными о задержании детей, которые демонстрировали нелояльность к российской оккупационной власти, а также о первых случаях их осуждения.

Отдельным направлением российской политики стало системное вмешательство в образование. По словам Лубинца, на оккупированных территориях украинским детям навязывают российскую интерпретацию истории, героизируют военнослужащих государства-агрессора и формируют положительное отношение к российской армии. Этот процесс омбудсмен определил как когнитивную оккупацию, то есть попытку установить контроль не только над территорией и поведением населения, но и над мышлением, памятью и восприятием реальности. В частности, он сообщил о введении нового обязательного учебника по истории под названием "История нашего края – Донбасс и Новороссия".

Также, по информации омбудсмена, в 2027 году для учеников 9–11 классов на оккупированных территориях предусмотрен обязательный устный экзамен по истории, во время которого школьников будут заставлять воспроизводить российские пропагандистские нарративы о войне против Украины.

Третий этап: привлечение украинских детей к войне против собственного государства

Самым опасным последствием многолетней оккупации Лубинец назвал превращение украинских детей в будущих участников войны против Украины. Российская система воспитания предусматривает привлечение несовершеннолетних к военизированным организациям, в частности к "Юнармии", проведение строевой и тактической подготовки, обучение обращению с оружием, а также формирование готовности служить в российской армии.

Он подчеркнул, что Украина уже имеет конкретные подтверждения последствий такой политики. В частности, зафиксированы случаи, когда граждане Украины, которые были несовершеннолетними на момент оккупации их населённых пунктов, впоследствии оказались в российских военных формированиях и попали в плен к украинским Силам обороны.

Лубинец рассказал, что лично общался с одним из таких военнопленных. Речь идёт об уроженце Донецка, которому на момент оккупации было 16 лет. Впоследствии он оказался в составе российской армии, а сейчас находится в украинском лагере для военнопленных.

Во время разговора с украинским омбудсменом юноша объяснил, что фактически не имел возможности отказаться от службы в российских войсках.

"Там ни у кого нет выбора. Ты обязан присоединиться к российской армии, иначе автоматически будешь осуждён на длительные сроки заключения за шпионскую деятельность", – пересказал Лубинец слова военнопленного.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека по этому поводу уточнил, что за отказ от сотрудничества с оккупационными властями украинцам могут грозить длительные сроки лишения свободы, в частности более 20 лет, а в отдельных случаях даже пожизненное лишение свободы.

Ещё одним примером последствий российской политики он назвал историю мальчика 2007 года рождения, который долгое время считался пропавшим без вести во время оккупации. Впоследствии в социальных сетях были обнаружены его фотографии в российской военной форме с символикой Z и триколором рф.

По мнению Лубинца, такие случаи демонстрируют долгосрочные последствия оккупации, когда дети, лишённые возможности расти в украинской среде, постепенно попадают под влияние российской военной и пропагандистской системы.

Украина призывает международных партнёров усилить ответственность россии

Омбудсмен подчеркнул, что упомянутые нарушения прав и свобод украинских детей на оккупированных территориях — далеко не единичные случаи и свидетельствуют о последовательной и централизованной государственной политике рф.

Лубинец призвал международных партнёров усиливать санкционное давление как на высшее военно-политическое руководство рф, так и на всех лиц, причастных к депортации, принудительному перемещению, милитаризации и идеологической обработке украинских детей.

Также он обратился к парламентам других государств с предложением принимать отдельные решения о признании преступлений россии против украинских детей геноцидом.

Напомним

В ООН заявили о масштабных нарушениях прав детей в Украине из-за войны и оккупации.