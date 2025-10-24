Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий наказание в тюрьме La Santé, стал дедушкой мальчика по имени Силла Николя. Младший сын политика, 28-летний Луи Саркози, и его жена Натали стали родителями ребенка, которого назвали в честь деда.
Трое заключенных французской тюрьмы Ла-Санте находятся под следствием из-за видео с угрозами убийством экс-президенту Николя Саркози. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту угроз смертью, а Саркози намерен подать гражданский иск.
Бывшему президенту Франции Николя Саркози, осужденному на 5 лет, предоставили круглосуточную охрану из двух полицейских. Правоохранители будут сопровождать его повсюду, чтобы гарантировать физическую безопасность.
Экс-президент Франции Николя Саркози, который 21 октября начал отбывать пятилетний тюремный срок, начал писать книгу. Он уже принял первых посетителей и занимался спортом в тюрьме.
Экс-президент Франции Николя Саркози прибыл в парижскую тюрьму Ла-Санте для отбывания пятилетнего срока заключения. Его сторонники собрались у тюрьмы, а адвокаты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Бывший президент Франции Николя Саркози с 21 октября начнет отбывать пятилетний срок заключения в парижской тюрьме Ла-Санте за незаконное финансирование его избирательной кампании. Его поместят в одиночную камеру, где условия содержания являются тяжелыми.
Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать пятилетний срок заключения 21 октября в тюрьме Санте в Париже. Его осудили за преступный сговор с целью незаконного финансирования президентской кампании 2007 года.
Главный прокурор Франции по финансовым преступлениям Жан-Франсуа Бонер отрицает, что расследование дела экс-президента Николя Саркози было мотивировано ненавистью. Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения за преступный сговор по финансированию его избирательной кампании из Ливии.
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил угрозы судьям, вынесшим приговор по делу Николя Саркози. Он призвал к быстрому привлечению виновных к ответственности.
Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой.
Николя Саркози признан виновным в преступном сговоре между 2005 и 2007 годами. Он оправдан по обвинениям в коррупции и получении краденого.
25 сентября в Париже ожидается приговор по делу бывшего президента Франции Николя Саркози, которого обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании средствами от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Ему грозит до семи лет тюремного заключения, а также фигурируют 11 других лиц, включая бывших чиновников.