Николя Саркози

$41.900.14
48.550.18
ukenru
24 октября, 17:15 • 16677 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29375 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23601 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28178 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24689 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41061 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25709 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20042 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28181 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76167 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.9м/с
91%
735мм
Популярные новости
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5598 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19345 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto24 октября, 20:05 • 9722 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11107 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10632 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19398 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41058 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36470 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36860 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76163 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14443 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17701 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29974 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53162 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36407 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление
Теги
Люди

Николя Саркози

французский государственный и политический деятель, 23-й президент Франции
Николя́ Поль Стефа́н Саркози́ де Надь-Боча — французский государственный и политический деятель, 23-й президент Франции, 6-й президент Пятой республики с 16 мая 2007 г. по 15 мая 2012 г. В народе его часто называют по прозвищу «Сарко».
Новости по теме
Экс-президент Франции Саркози узнал о рождении внука на второй день заключения: как назвали малышаVideo

Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий наказание в тюрьме La Santé, стал дедушкой мальчика по имени Силла Николя. Младший сын политика, 28-летний Луи Саркози, и его жена Натали стали родителями ребенка, которого назвали в честь деда.

Новости Мира • 24 октября, 14:35 • 2228 просмотра
Во Франции задержали трех заключенных за угрозы смерти Николя Саркози в тюрьме Ла-Санте

Трое заключенных французской тюрьмы Ла-Санте находятся под следствием из-за видео с угрозами убийством экс-президенту Николя Саркози. Прокуратура Парижа открыла расследование по факту угроз смертью, а Саркози намерен подать гражданский иск.

Криминал и ЧП • 22 октября, 18:11 • 3809 просмотра
Осужденному на 5 лет экс-президенту Франции Саркози предоставили круглосуточную охрану в тюрьме

Бывшему президенту Франции Николя Саркози, осужденному на 5 лет, предоставили круглосуточную охрану из двух полицейских. Правоохранители будут сопровождать его повсюду, чтобы гарантировать физическую безопасность.

Политика • 22 октября, 05:56 • 2912 просмотра
Николя Саркози начал писать книгу в тюрьме

Экс-президент Франции Николя Саркози, который 21 октября начал отбывать пятилетний тюремный срок, начал писать книгу. Он уже принял первых посетителей и занимался спортом в тюрьме.

Новости Мира • 22 октября, 02:07 • 4555 просмотра
"Невинного человека посадили в тюрьму": Николя Саркози прибыл в тюрьму под пение "Марсельезы" от его сторонников

Экс-президент Франции Николя Саркози прибыл в парижскую тюрьму Ла-Санте для отбывания пятилетнего срока заключения. Его сторонники собрались у тюрьмы, а адвокаты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Политика • 21 октября, 09:46 • 3520 просмотра
Тюремное заключение Саркози: экс-президент Франции будет отбывать наказание в одиночной камере, но говорит, что не боится тюрьмы – СМИ

Бывший президент Франции Николя Саркози с 21 октября начнет отбывать пятилетний срок заключения в парижской тюрьме Ла-Санте за незаконное финансирование его избирательной кампании. Его поместят в одиночную камеру, где условия содержания являются тяжелыми.

Политика • 19 октября, 15:37 • 9986 просмотра
Экс-президент Франции Саркози будет заключен в тюрьму 21 октября

Бывший президент Франции Николя Саркози начнет отбывать пятилетний срок заключения 21 октября в тюрьме Санте в Париже. Его осудили за преступный сговор с целью незаконного финансирования президентской кампании 2007 года.

Новости Мира • 13 октября, 19:59 • 5732 просмотра
Расследование в отношении экс-президента Франции Николя Саркози не вызвано "ненавистью" — прокурор

Главный прокурор Франции по финансовым преступлениям Жан-Франсуа Бонер отрицает, что расследование дела экс-президента Николя Саркози было мотивировано ненавистью. Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения за преступный сговор по финансированию его избирательной кампании из Ливии.

Новости Мира • 29 сентября, 16:20 • 3778 просмотра
Макрон осудил угрозы судьям по делу Саркози и требует быстрого наказания

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил угрозы судьям, вынесшим приговор по делу Николя Саркози. Он призвал к быстрому привлечению виновных к ответственности.

Новости Мира • 28 сентября, 18:05 • 5326 просмотра
Экс-президента Франции Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы: детали приговора

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой.

Политика • 25 сентября, 11:25 • 3040 просмотра
Дело Каддафи: экс-президент Франции Саркози признан виновным в преступном сговоре

Николя Саркози признан виновным в преступном сговоре между 2005 и 2007 годами. Он оправдан по обвинениям в коррупции и получении краденого.

Новости Мира • 25 сентября, 08:57 • 3280 просмотра
Сегодня ожидается приговор по делу Саркози: экс-президент Франции может получить 7 лет за 5 миллионов евро от Каддафи

25 сентября в Париже ожидается приговор по делу бывшего президента Франции Николя Саркози, которого обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании средствами от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Ему грозит до семи лет тюремного заключения, а также фигурируют 11 других лиц, включая бывших чиновников.

Новости Мира • 25 сентября, 07:32 • 2794 просмотра