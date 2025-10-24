Сегодня ожидается приговор по делу Саркози: экс-президент Франции может получить 7 лет за 5 миллионов евро от Каддафи

25 сентября в Париже ожидается приговор по делу бывшего президента Франции Николя Саркози, которого обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании средствами от ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Ему грозит до семи лет тюремного заключения, а также фигурируют 11 других лиц, включая бывших чиновников.