Эксклюзив
14:29 • 1692 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 2948 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 17033 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 16642 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 16145 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 25818 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63362 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 26893 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 20308 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21934 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Экс-президент Франции Саркози узнал о рождении внука на второй день заключения: как назвали малыша

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий наказание в тюрьме La Santé, стал дедушкой мальчика по имени Силла Николя. Младший сын политика, 28-летний Луи Саркози, и его жена Натали стали родителями ребенка, которого назвали в честь деда.

Экс-президент Франции Саркози узнал о рождении внука на второй день заключения: как назвали малыша

Экс-президент Франции Николя Саркози, отбывающий наказание в парижской тюрьме La Santé, на второй день заключения узнал, что у него родился внук. Об этом сообщает издание Le Parisien и Bild, передает УНН.

Детали

Младший сын политика, 28-летний Луи Саркози, и его жена Натали стали родителями мальчика по имени Силла Николя. Второе имя ребенок получил в честь деда.

Вчера мы стали родителями. Мы рады представить вам нашего сына Силлу Николя Саркози. Пусть он растет сильным и мудрым 

- написал Луи в Instagram.

Напомним

Николя Саркози сейчас отбывает пятилетний срок за коррупцию и незаконное финансирование предвыборной кампании. Перед тем, как отправиться в тюрьму, он говорил, что семья остается для него "главным источником поддержки". Теперь у него трое внуков – старший сын Жан уже воспитывает двоих детей. Самому Николя Саркози сейчас 69 лет.

Антонина Туманова

