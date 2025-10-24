Экс-президент Франции Саркози узнал о рождении внука на второй день заключения: как назвали малыша
Киев • УНН
Экс-президент Франции Николя Саркози, отбывающий наказание в парижской тюрьме La Santé, на второй день заключения узнал, что у него родился внук. Об этом сообщает издание Le Parisien и Bild, передает УНН.
Младший сын политика, 28-летний Луи Саркози, и его жена Натали стали родителями мальчика по имени Силла Николя. Второе имя ребенок получил в честь деда.
Вчера мы стали родителями. Мы рады представить вам нашего сына Силлу Николя Саркози. Пусть он растет сильным и мудрым
Николя Саркози сейчас отбывает пятилетний срок за коррупцию и незаконное финансирование предвыборной кампании. Перед тем, как отправиться в тюрьму, он говорил, что семья остается для него "главным источником поддержки". Теперь у него трое внуков – старший сын Жан уже воспитывает двоих детей. Самому Николя Саркози сейчас 69 лет.
