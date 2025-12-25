Стрельба во время рейда ICE в Мэриленде: агенты ранили водителя-иностранца
Киев • УНН
Во время рейда ICE в Мэриленде агенты открыли огонь по фургону, ранив водителя-иностранца и травмировав пассажира. Инцидент вызвал критику местных властей из-за усиления иммиграционных операций.
Накануне Рождества в городе Глен-Берни, штат Мэриленд, сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) открыли огонь по фургону во время попытки задержания. В результате инцидента два человека госпитализированы, ведется расследование. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Подробности
По данным Министерства внутренней безопасности (DHS), агенты остановили автомобиль, в котором находились гражданин Португалии (водитель) и гражданин Сальвадора, нелегально находящиеся в США. Представитель DHS Триша Маклафлин заявила, что водитель отказался выключить двигатель и "поехал своим фургоном прямо на сотрудников ICE", протаранив их автомобили.
Агенты открыли огонь из своего табельного оружия в водителя в целях самообороны
Водитель получил огнестрельное ранение, а пассажир травмировался во время аварии; состояние обоих сейчас стабильное. Сотрудники ICE серьезных повреждений не получили.
Критика и политическая напряженность
Инцидент вызвал резкую реакцию местных властей на фоне усиления иммиграционных операций администрации Трампа. Исполнительный директор округа Энн-Арундел Стюарт Питтман раскритиковал методы федералов.
В наших юрисдикциях действуют федеральные правоохранительные органы без традиционного уведомления местной полиции и часто без удостоверений личности. Это рецепт насилия, и именно это мы пережили сегодня в нашем округе
