Стрельба во время рейда ICE в Мэриленде: агенты ранили водителя-иностранца

$42.150.05
49.680.05
ukenru
16:14 • 7108 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 29258 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 31853 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 38011 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 24148 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 20231 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 15603 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 56798 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 73420 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33584 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
82%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 16311 просмотра
В рф сообщают о поражении Новошахтинского НПЗ: что известноPhoto25 декабря, 10:37 • 5690 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"25 декабря, 10:37 • 44829 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 10875 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 8936 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 29250 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 56797 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 41734 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 73419 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 59685 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Карл III
Николай Леонтович
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo16:41 • 4500 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 8966 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 10893 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 16331 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 23056 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Mercedes-Benz Zetros
YouTube

Стрельба во время рейда ICE в Мэриленде: агенты ранили водителя-иностранца

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Во время рейда ICE в Мэриленде агенты открыли огонь по фургону, ранив водителя-иностранца и травмировав пассажира. Инцидент вызвал критику местных властей из-за усиления иммиграционных операций.

Стрельба во время рейда ICE в Мэриленде: агенты ранили водителя-иностранца

Накануне Рождества в городе Глен-Берни, штат Мэриленд, сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) открыли огонь по фургону во время попытки задержания. В результате инцидента два человека госпитализированы, ведется расследование. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Подробности

По данным Министерства внутренней безопасности (DHS), агенты остановили автомобиль, в котором находились гражданин Португалии (водитель) и гражданин Сальвадора, нелегально находящиеся в США. Представитель DHS Триша Маклафлин заявила, что водитель отказался выключить двигатель и "поехал своим фургоном прямо на сотрудников ICE", протаранив их автомобили.

Агенты открыли огонь из своего табельного оружия в водителя в целях самообороны 

– отметила Маклафлин. 

Водитель получил огнестрельное ранение, а пассажир травмировался во время аварии; состояние обоих сейчас стабильное. Сотрудники ICE серьезных повреждений не получили.

Критика и политическая напряженность

Инцидент вызвал резкую реакцию местных властей на фоне усиления иммиграционных операций администрации Трампа. Исполнительный директор округа Энн-Арундел Стюарт Питтман раскритиковал методы федералов.

В наших юрисдикциях действуют федеральные правоохранительные органы без традиционного уведомления местной полиции и часто без удостоверений личности. Это рецепт насилия, и именно это мы пережили сегодня в нашем округе 

– отметил Питтман.

Администрация Трампа планирует превратить промышленные склады в мегацентры для депортации24.12.25, 21:17 • 4272 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Столкновения
Министерство внутренней безопасности США
Сальвадор
Дональд Трамп
Португалия
Соединённые Штаты