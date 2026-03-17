Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер

Украина получила условия для вступления в ЕС по финальным трем кластерам и теперь имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для присоединения к блоку, сообщила во вторник Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам. Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС – впервые в истории - сообщила Свириденко.

По ее словам, сегодня речь идет о кластерах 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" и 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности". А в декабре украинская сторона получила условия – бенчмарки – по трем другим кластерам: 1 "Основы процесса вступления в ЕС", 2 "Внутренний рынок" и 6 "Внешние отношения".

"Мы уверенно движемся по определенному евроинтеграционному пути. Следующие шаги – успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС", - подчеркнула Премьер.

Свириденко указала, что "правительство продолжит выполнять условия вступления – будет внедрять необходимые реформы, меры и отчитываться перед ЕС".

