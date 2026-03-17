Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
16 марта, 17:55 • 21934 просмотра
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
16 марта, 17:43 • 42912 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16 марта, 16:39 • 29632 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
16 марта, 15:36 • 31497 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
16 марта, 14:52 • 29345 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗСPhoto
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 42328 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
16 марта, 13:13 • 17489 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Эксклюзив
16 марта, 11:08 • 16586 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 27440 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатовPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
В ОАЭ после удара дрона загорелось крупное газовое месторождение16 марта, 23:16 • 6234 просмотра
Укрзалізниця меняет маршруты и отменяет ряд пригородных поездов16 марта, 23:58 • 16300 просмотра
Подростки подали в суд на компанию Маска из-за порнографических изображений, созданных Grok17 марта, 00:17 • 12015 просмотра
Трамп попросил Китай отложить саммит с Си из-за войны с Ираном17 марта, 01:00 • 8382 просмотра
МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте06:01 • 12020 просмотра
публикации
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 28414 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 42401 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 36749 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне16 марта, 11:53 • 38922 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 43966 просмотра
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер

Киев • УНН

 • 4132 просмотра

Брюссель передал Киеву требования по финальным трем кластерам переговоров. Теперь Украина имеет исчерпывающий перечень реформ для получения членства в ЕС.

Украина получила условия для вступления в ЕС по финальным трем кластерам и теперь имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для присоединения к блоку, сообщила во вторник Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам. Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС – впервые в истории

- сообщила Свириденко.

По ее словам, сегодня речь идет о кластерах 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" и 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности". А в декабре украинская сторона получила условия – бенчмарки – по трем другим кластерам: 1 "Основы процесса вступления в ЕС", 2 "Внутренний рынок" и 6 "Внешние отношения".

"Мы уверенно движемся по определенному евроинтеграционному пути. Следующие шаги – успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС", - подчеркнула Премьер.

Свириденко указала, что "правительство продолжит выполнять условия вступления – будет внедрять необходимые реформы, меры и отчитываться перед ЕС".

