Ответственность за взрыв морского дрона в порту Констанца лежит на России — президент Румынии
Киев • УНН
Президент Румынии Клаус Йоханнис возложил на РФ ответственность за взрыв морского дрона в Констанце. Аппарат потерял управление из-за действий страны-агрессора.
Ответственность за инцидент с морским дроном, который взорвался в румынском порту Констанца, лежит на россии. Об этом в соцсети X заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает УНН.
Детали
По его словам, несомненно, речь идет об украинском беспилотнике, заряженном взрывчаткой, который был частью группы из четырех беспилотников, потерявших управление.
После недавних дипломатических контактов с Украиной постоянно ведется диалог, и уже была предусмотрена определенная форма протокола, которая также будет охватывать этот тип событий. Ответственность за любые подобные события несет россия, которая является страной-агрессором, а Украина является страной, подвергающейся агрессии и защищающейся
Он добавил, что "теория о том, что дроны, потерявшие контроль, преследовали судно из "теневого флота" россии, не подтверждается".
"Речь идет о судне, которое не определено Европейским Союзом или Соединенными Штатами в санкционном списке и которое уже несколько раз проходило по этому же торговому маршруту", резюмировал президент Румынии.
Напомним
5 июня в порту Констанца на черноморском побережье Румынии взорвался морской дрон.
В МИД Украины предупредили румынскую сторону о том, что дрон потерял управление из-за российского глушения.
В ЕС назвали взрыв дрона в порту в Румынии следствием агрессии россии против Украины05.06.26, 14:00 • 3914 просмотров