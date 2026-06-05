Кошта назвал взрыв дрона в порту в Румынии следствием агрессии россии против Украины

Инциденты, такие как взрыв дрона в порту Констанцы в Румынии сегодня, являются прямым следствием агрессии россии против Украины, заявил в пятницу президент Европейского Совета Антониу Кошта в X, пишет УНН.

Полная солидарность и поддержка Румынии после взрыва дрона в порту Констанца сегодня утром. Это третий значительный инцидент в сфере безопасности в Румынии за последние недели. Эти инциденты являются прямым следствием агрессии россии против Украины — указал Кошта.

Глава Евросовета подчеркнул: "ЕС осуждает неоднократные нарушения воздушного пространства государств-членов и подтверждает свою непоколебимую приверженность безопасности всех государств-членов".

В порту Констанца взорвался морской дрон. Минобороны Румынии заявляет, что это беспилотник "типа, использовавшегося в войне в Украине"

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