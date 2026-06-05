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В порту Констанца взорвался морской дрон. Минобороны Румынии заявляет, что это беспилотник "типа, использовавшегося в войне в Украине"

Киев • УНН

 • 376 просмотра

В румынском порту Констанца произошел взрыв морского беспилотника у причала. Пострадавших нет, на месте работают правоохранители и военные.

В порту Констанца взорвался морской дрон. Минобороны Румынии заявляет, что это беспилотник "типа, использовавшегося в войне в Украине"

В порту Констанца на черноморском побережье Румынии взорвался морской дрон, район изолирован, сообщает Digi24. Министерство национальной обороны Румынии объявило, что дрон "типа, использовавшегося в войне в Украине", пишет УНН.

Детали

В порту Констанца была объявлена тревога на фоне сообщения о взрыве морского дрона, указывает издание. Инцидент произошел возле одного из причалов в порту Констанца, и власти активировали "красный" план вмешательства.

Министерство национальной обороны Румынии объявило, что дрон "типа, использовавшегося в войне в Украине", и дело расследует прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.

Как указали в Минобороны Румынии, "морской дрон, обнаруженный сегодня утром, 5 июня, в гражданском порту Констанца, вблизи штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизней на море, подорвался сам около 10:30, не приведя к жертвам".

По данным Минобороны Румынии, "район уже оцеплен и изолирован силами Румынской разведывательной службы, Береговой охраны и Министерства национальной обороны, а объект на тот момент находился в процессе оценки и обеспечения безопасности".

Морской беспилотник относится к типу, использовавшемуся в войне в Украине

— говорится в сообщении Минобороны Румынии.

"Хотели бы уточнить, что объект не является частью оборудования румынской армии и не был задействован в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в Черном море. Ситуация динамичная, и мы вернемся с информацией и официальными данными, как только они станут доступны", — указали в румынском оборонном ведомстве.

Президент Румынии заявил, что в дом в Галаце попал российский дрон "Герань-2"31.05.26, 20:43 • 10846 просмотров

Юлия Шрамко

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