Президент Румынии заявил, что в дом в Галаце попал российский дрон "Герань-2"
Киев • УНН
Эксперты идентифицировали обломки беспилотника в Галаце как российский дрон типа «Герань-2». Никушор Дан заявил об ответственности РФ за этот инцидент.
Беспилотник, который в ночь на 29 мая попал в жилой дом в румынском городе Галац, был российским дроном типа "Герань-2". Об этом сообщил в соцсети Х президент Румынии Никушор Дан со ссылкой на результаты технического расследования, пишет УНН.
Детали
По его словам, румынские государственные эксперты завершили анализ обломков и пришли к однозначному выводу относительно происхождения беспилотника.
На фрагментах была обнаружена надпись кириллицей "Герань-2". Кроме того, электронные компоненты, навигационные системы, модули управления, двигатель и другие элементы конструкции оказались идентичными или очень похожими на беспилотники этого типа, которые ранее находили на территории Румынии и были идентифицированы как изготовленные в россии.
Также физико-химические исследования подтвердили использование тех же материалов и топлива, характерных для дронов серии "Герань-2".
Расследование однозначно пришло к выводу, что обломки, найденные в Галаце, происходят от беспилотника Geran-2 российского производства
Президент Румынии подчеркнул, что попадание беспилотника в жилой дом, в результате которого пострадали люди и был нанесен материальный ущерб, является серьезным инцидентом.
Единственной ответственной стороной является россия
По словам Дана, результаты расследования будут переданы союзникам Румынии, а также соответствующим структурам НАТО и Европейского Союза. Он добавил, что Бухарест не будет игнорировать никакие инциденты, угрожающие безопасности граждан, национальной безопасности или суверенитету государства.
Президент Румынии допускает высылку посла россии в случае повторения инцидентов с дронами31.05.26, 18:29 • 1964 просмотра