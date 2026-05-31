Президент Румынии заявил, что в дом в Галаце попал российский дрон "Герань-2"

$44.2751.44
ukenru
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 14764 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 34276 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 29494 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 79718 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 84455 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 49294 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 89304 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 104476 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 64090 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 65456 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0м/с
83%
747мм
Популярные новости
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 24193 просмотра
Дроны ССО поразили ключевой узел нефтепровода "Сургут-Полоцк" и нефтебазу у границы с Украиной31 мая, 09:46 • 8996 просмотра
лукашенко отреагировал на заявление о 500 потенциальных целях Украины в беларуси и заявил о своей целиVideo31 мая, 09:58 • 11256 просмотра
Ахметов заявил, что в последний раз виделся с Зеленским накануне полномасштабного вторжения31 мая, 11:51 • 3376 просмотра
Ахметов: "У путина нет причин продолжать войну, его войска застряли"31 мая, 12:01 • 3660 просмотра
публикации
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 24220 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 33054 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 79719 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 54571 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 57840 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Никушор Дан
Дональд Трамп
Ринат Ахметов
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Китай
Соединённые Штаты
Франция
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 24854 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 45134 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 60587 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 64532 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 75148 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Хранитель
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

Президент Румынии заявил, что в дом в Галаце попал российский дрон "Герань-2"

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

Эксперты идентифицировали обломки беспилотника в Галаце как российский дрон типа «Герань-2». Никушор Дан заявил об ответственности РФ за этот инцидент.

Президент Румынии заявил, что в дом в Галаце попал российский дрон "Герань-2"

Беспилотник, который в ночь на 29 мая попал в жилой дом в румынском городе Галац, был российским дроном типа "Герань-2". Об этом сообщил в соцсети Х президент Румынии Никушор Дан со ссылкой на результаты технического расследования, пишет УНН.

Детали

По его словам, румынские государственные эксперты завершили анализ обломков и пришли к однозначному выводу относительно происхождения беспилотника.

На фрагментах была обнаружена надпись кириллицей "Герань-2". Кроме того, электронные компоненты, навигационные системы, модули управления, двигатель и другие элементы конструкции оказались идентичными или очень похожими на беспилотники этого типа, которые ранее находили на территории Румынии и были идентифицированы как изготовленные в россии.

Также физико-химические исследования подтвердили использование тех же материалов и топлива, характерных для дронов серии "Герань-2".

Расследование однозначно пришло к выводу, что обломки, найденные в Галаце, происходят от беспилотника Geran-2 российского производства

- заявил Дан.

Президент Румынии подчеркнул, что попадание беспилотника в жилой дом, в результате которого пострадали люди и был нанесен материальный ущерб, является серьезным инцидентом.

Единственной ответственной стороной является россия

- заявил он.

По словам Дана, результаты расследования будут переданы союзникам Румынии, а также соответствующим структурам НАТО и Европейского Союза. Он добавил, что Бухарест не будет игнорировать никакие инциденты, угрожающие безопасности граждан, национальной безопасности или суверенитету государства.

Президент Румынии допускает высылку посла россии в случае повторения инцидентов с дронами31.05.26, 18:29 • 1964 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Никушор Дан
НАТО
Шахед-136
Европейский Союз
Румыния