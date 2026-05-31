Президент Румынии допускает высылку посла россии в случае повторения инцидентов с дронами
Президент Румынии Клаус Йоханнис допускает высылку посла рф из-за падения дрона в Галаце. Ранее страна уже закрыла российское консульство в Констанце.
Президент Румынии Никушор Дан не исключил высылки российского посла в случае новых инцидентов с российскими ударными беспилотниками, которые во время атак на Украину залетают в воздушное пространство страны. Об этом сказал Никушор Дан журналистам BBC, пишет УНН.
Детали
По словам Дана, Румыния не имеет никаких сомнений в том, что на дом в Галаце 29 мая упал российский дрон типа "Герань-2". Румынские специалисты имели в качестве образца неповрежденный аппарат, который ранее упал на территории Румынии и не сдетонировал, и могли сравнить с ним обломки, обнаруженные в Галаце.
Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Румыния другие меры в ответ на инцидент в Галаце, кроме закрытия российского консульства в Констанце и высылки консула, Дан отметил: "Я надеюсь, что они (россияне - ред.) остановятся. Если же нет, есть другие меры, которые могут быть приняты. Например, высылка посла. Есть определенная иерархия дипломатических мер".
Напомним
Российский дрон упал на крышу 10-этажного жилого дома в городе Галац на юго-востоке Румынии во время ночной атаки россии на Украину 29 мая.
