Румыния высылает консула рф и закрывает генконсульство в Констанце

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

Из-за падения российского дрона на жилой дом в Галаце Румыния закрывает консульство рф в Констанце. Генконсул объявлен персоной нон грата.

Президент Румынии Никушор Дан объявил, что генеральный консул России в Констанце будет объявлен персоной нон грата, а консульство закроют. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.

Детали

В пятницу глава государства выступил с заявлениями для прессы после заседания Высшего совета национальной обороны (CSAT) во дворце Котрочень, созванного после того, как российский дрон врезался в жилой дом в Галаце. В результате удара произошли взрыв и пожар в квартире на 10-м этаже.

"Прошлой ночью произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали двое граждан, и вся ответственность за это лежит на России. Генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон грата, а консульство в Констанце будет закрыто", - заявил Никушор Дан.

"В CSAT мы также обсудили гражданскую защиту. Реакция прошлой ночью была очень быстрой, и министр внутренних дел представил меры, которые уже приняты для всей потенциально опасной зоны - увеличение количества персонала и другие меры. Так что в этом направлении мы готовы", - добавил президент.

Отмечается, что глава государства обсудил инцидент в Галаце с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, назвав его "самым серьезным инцидентом в сфере безопасности на территории Румынии с начала агрессивной войны России против Украины".

В свою очередь Марк Рютте выразил "полную солидарность" Альянса с Румынией и подтвердил, что НАТО "готово защищать каждый сантиметр территории союзников".

Тем временем исполняющий обязанности премьер-министра Илие Болоян во время встречи с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну заявил, что обратился к НАТО с просьбой предоставить военную технику, которая позволит Румынии обнаруживать дроны, летящие на низкой высоте, в связи с инцидентом в Галаце.

Исполняющий обязанности премьер-министра также добавил, что на заседании CSAT будет предложено ввести санкции против российских дипломатов в Бухаресте.

Российский дрон упал на крышу 10-этажного жилого дома в городе Галац на юго-востоке Румынии во время ночной атаки России на Украину.

