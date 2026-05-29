МИД Румынии назвал удар российского дрона по дому в Галаце серьезной эскалацией

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что падение российского беспилотника на жилой дом в городе Галац вблизи границы с Украиной является "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны россии. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, пишет УНН.

В румынском МИД подчеркнули, что инцидент, приведший к ранению мирных жителей на территории страны-члена НАТО, является неприемлемым.

Этот инцидент является серьезной и безответственной эскалацией со стороны российской федерации – отметили в ведомстве.

Во время атаки в небо подняли румынскую авиацию, а пилоты, по информации МИД, получили разрешение на сбивание воздушных целей над территорией Румынии.

После инцидента Румыния проинформировала генерального секретаря НАТО о ситуации. Также Бухарест обратился к союзникам с просьбой ускорить передачу стране дополнительных средств противодействия беспилотникам.

Ранее Министерство обороны Румынии подтвердило, что российский дрон нарушил воздушное пространство страны и врезался в многоэтажный жилой дом в Галаце. В результате удара возник пожар, а два человека получили ранения. Это первый известный случай, когда в результате падения российского беспилотника на территории Румынии пострадали гражданские.

