Миллионные залоги назначены судьям по делу о коррупции в Верховном Суде

$44.270.0351.440.11
ukenru
04:27 • 17104 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 42955 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 47185 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 77922 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 60809 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 45862 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 40793 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 20902 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 19397 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 14169 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4м/с
57%
748мм
Популярные новости
ООН предупреждает, что война в Украине может выйти из-под контроля29 мая, 00:57 • 37586 просмотра
ФИФА попала под расследование из-за завышенных цен на билеты на Чемпионат мира-202605:05 • 5900 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto06:47 • 18622 просмотра
Миллионные залоги назначены судьям по делу о коррупции в Верховном Суде07:21 • 7802 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 15236 просмотра
публикации
Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей10:14 • 1354 просмотра
История борща и самые вкусные его рецепты из разных уголков Украины07:45 • 15259 просмотра
Троица 2026: когда празднуют Зеленое воскресенье и что нельзя делать в этот деньPhoto06:47 • 18649 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг28 мая, 12:58 • 60015 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 62374 просмотра
Актуальные люди
Андрей Сибига
Марк Рютте
Никушор Дан
Кайя Каллас
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Румыния
Государственная граница Украины
Запорожье
Одесса
Реклама
УНН Lite
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto08:39 • 5848 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 35537 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 44597 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 97180 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 71852 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Грибы

Миллионные залоги назначены судьям по делу о коррупции в Верховном Суде

Киев • УНН

 • 7830 просмотра

ВАКС назначил залоги четырем судьям Верховного Суда по делу о взятке в 2,7 млн долларов. Суммы варьируются от 900 тысяч до 3 миллионов гривен.

Миллионные залоги назначены судьям по делу о коррупции в Верховном Суде

Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения уже к 4 подозреваемым по делу о коррупции в Верховном Суде, сообщили в САП в пятницу, пишет УНН.

Детали

Как указано, следственный судья ВАКС применил меры пресечения в виде залога еще к двум подозреваемым по делу о коррупции в Верховном Суде. Речь идет о действующем и бывшем судьях Верховного Суда.

Согласно решениям суда, к подозреваемым применен залог в размере соответственно 3 млн грн и 900 тыс. грн.

В отношении еще двух судей, подозреваемых по делу о коррупции в Верховном Суде, ВАКС применил меры пресечения в виде залога в размере соответственно 2,5 млн грн и 2 млн грн 21 мая, указали в САП.

Дополнение

19 мая НАБУ и САП расширили круг подозреваемых в масштабной коррупции с участием бывшего председателя Верховного Суда. Речь идет о трех действующих судьях Верховного Суда, а также судье Верховного Суда в отставке, которые, по версии следствия, будучи судьями Большой Палаты Верховного Суда, получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".

Дело Князева: НАБУ и САП пришли с новыми обысками в Верховный Суд и к его экс-главе19.05.26, 12:43 • 3107 просмотров

В полномочия судей Большой Палаты Верховного Суда входит рассмотрение наиболее сложных и исключительных правовых споров.

Одним из таких был спор, в рамках которого бывшие акционеры обжаловали договор купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, приобретенных в 2002 году бизнесменом, владельцем группы "Финанси и кредит".

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако в 2022 году апелляционный суд отменил это решение и признал договор недействительным.

В связи со сложностью судебного спора его дальнейшее рассмотрение в кассационной инстанции осуществлялось судьями Большой Палаты Верховного Суда.

По данным НАБУ, чтобы избежать потери акций, бизнесмен в течение марта–апреля 2023 года через посредника передал 2,7 млн долл. США адвокату, члену так называемого бэк-офиса Верховного Суда, чтобы тот передал эти средства бывшему председателю и судьям Верховного Суда для принятия "нужного" решения.

15 мая 2023 года председателя Верховного Суда и адвоката разоблачили при получении второго транша неправомерной выгоды в сумме 450 тыс. долл. США. Дело по обвинению бывшего топ-чиновника сейчас слушается в ВАКС.

В июле 2023 года о подозрении сообщили и самому бизнесмену, а посреднику — в сентябре 2025 года.

15 октября 2025 года АП ВАКС предоставила разрешение на специальное досудебное расследование по делу владельца группы "Финансы и кредит".

В мае 2026 года в суд направили обвинительный акт в отношении посредника бизнесмена.

Следствие по делу продолжается. Детективы продолжают исследовать возможную причастность к преступлению других лиц.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Верховный Суд Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины