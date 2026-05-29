Миллионные залоги назначены судьям по делу о коррупции в Верховном Суде

Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения уже к 4 подозреваемым по делу о коррупции в Верховном Суде, сообщили в САП в пятницу, пишет УНН.

Детали

Как указано, следственный судья ВАКС применил меры пресечения в виде залога еще к двум подозреваемым по делу о коррупции в Верховном Суде. Речь идет о действующем и бывшем судьях Верховного Суда.

Согласно решениям суда, к подозреваемым применен залог в размере соответственно 3 млн грн и 900 тыс. грн.

В отношении еще двух судей, подозреваемых по делу о коррупции в Верховном Суде, ВАКС применил меры пресечения в виде залога в размере соответственно 2,5 млн грн и 2 млн грн 21 мая, указали в САП.

Дополнение

19 мая НАБУ и САП расширили круг подозреваемых в масштабной коррупции с участием бывшего председателя Верховного Суда. Речь идет о трех действующих судьях Верховного Суда, а также судье Верховного Суда в отставке, которые, по версии следствия, будучи судьями Большой Палаты Верховного Суда, получили неправомерную выгоду за принятие решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".

В полномочия судей Большой Палаты Верховного Суда входит рассмотрение наиболее сложных и исключительных правовых споров.

Одним из таких был спор, в рамках которого бывшие акционеры обжаловали договор купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината, приобретенных в 2002 году бизнесменом, владельцем группы "Финанси и кредит".

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, однако в 2022 году апелляционный суд отменил это решение и признал договор недействительным.

В связи со сложностью судебного спора его дальнейшее рассмотрение в кассационной инстанции осуществлялось судьями Большой Палаты Верховного Суда.

По данным НАБУ, чтобы избежать потери акций, бизнесмен в течение марта–апреля 2023 года через посредника передал 2,7 млн долл. США адвокату, члену так называемого бэк-офиса Верховного Суда, чтобы тот передал эти средства бывшему председателю и судьям Верховного Суда для принятия "нужного" решения.

15 мая 2023 года председателя Верховного Суда и адвоката разоблачили при получении второго транша неправомерной выгоды в сумме 450 тыс. долл. США. Дело по обвинению бывшего топ-чиновника сейчас слушается в ВАКС.

В июле 2023 года о подозрении сообщили и самому бизнесмену, а посреднику — в сентябре 2025 года.

15 октября 2025 года АП ВАКС предоставила разрешение на специальное досудебное расследование по делу владельца группы "Финансы и кредит".

В мае 2026 года в суд направили обвинительный акт в отношении посредника бизнесмена.

Следствие по делу продолжается. Детективы продолжают исследовать возможную причастность к преступлению других лиц.