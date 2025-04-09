Верховный суд Украины

Суд взыскал с подрядчика строительства метро на Виноградарь 78 млн грн инфляционных потерь. Подрядчик положил средства на депозит вместо строительства.
Прокуратура через суд аннулировала право собственности частного предприятия на 158 кв. м флигеля садьбы Терещенко. Ранее городу уже вернули основную часть садьбы площадью 1134 кв. м.
Правозащитники критикуют законопроект №13007 о деятельности Фонда гарантирования вкладов. Эксперты считают, что документ создает искусственные препятствия для защиты прав в суде и противоречит Конституции.
ООО «Алакор Сити», единственный претендент на управление ТРЦ «Гулливер», имеет неуплаченные налоги на 66 миллионов гривен. Верховный Суд частично отменил предыдущие решения и направил дело на повторное рассмотрение.
Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Коломойского о возвращении ПриватБанка. Решение является окончательным и подтверждает законность национализации банка государством.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6049 о временной командировке судей местных судов в апелляционные. Командировка продлится один год с согласия судьи и решением Высшего совета правосудия.
Верховный Суд обязал подрядчика вернуть в бюджет Киева 139 млн грн, полученных в качестве процентов с депозита. Компания разместила на депозите средства, выделенные на строительство метро на Виноградарь.
Хозяйственный суд Киева и Минюст способствовали выводу 3 млн долларов "Альфа-Банка" через оффшорную компанию. Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, бывший работник структуры банка, сыграл ключевую роль в схеме.
Марина Порошенко оспаривает в Верховном суде арест недвижимости, доли в десятках компаний и картин мужа. Имущество арестовано в рамках «угольного» дела о госизмене.
ВСП отказал во взятии под стражу судьи Хозяйственного суда Киева Анатолия Ивченко, подозреваемого в госизмене. Его обвиняют в вынесении решения в пользу минобороны РФ в 2012 году, что привело к потере Украиной 3,1 млрд грн.
Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения Артуру Емельянову с содержания под стражей на возможность внесения залога. Экс-заместитель председателя ВХСУ подозревается в участии в преступной организации, которая выносила решения за взятки.
Порошенко инициирует запрет транзита российской нефти через Украину, хотя сам причастен к незаконному отчуждению нефтепровода. По данным экспертов, убытки государства от схемы с "трубой Медведчука" достигают $210 млн.
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом, считают в Европейской Бизнес Ассоциации.
Бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области заявила о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС. По ее словам, это связано с возможным хищением средств на строительство фортификаций.
ВАКС, НАБУ и активисты на грантах создали систему взаимного покрытия нарушений закона. Политический эксперт Олег Постернак рассказал о неэффективности борьбы с коррупцией через такую деятельность.
Суд признал народного депутата IX созыва виновным в коррупционном правонарушении за неправомерное использование полномочий. Депутат будет внесен в реестр коррупционеров и оштрафован.
Верховный Суд отменил решение о закрытии дела экс-нардепа Пацкана о незаконном получении 117 тыс. грн компенсации за жилье. Дело направлено на новое рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС.
Кассационный уголовный суд ВС отменил постановление Апелляционной палаты ВАКС по делу о незаконном завладении квартирой. Дело экс-главы Счетной палаты и двух других лиц направлено на новое апелляционное рассмотрение.
Верховный Суд не удовлетворил требование нардепа Дубинского о признании бездействия ВР относительно неназначения президентских выборов. Сейчас подозреваемый в госизмене депутат находится под стражей в СИЗО.
В апелляционных судах Украины наблюдается критическая нехватка судей из-за отсутствия назначений в течение 10 лет. В некоторых регионах уголовные производства могут остановиться из-за невозможности формирования коллегий.
Большая Палата ВС оставила без изменений решение об увольнении экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. Ранее его задержали по подозрению в получении взятки.
Даниил Гетманцев вводит инициативы, которые вредят экономике Украины и усиливают теневые схемы. Блокировка налоговых накладных, «Клуб белого бизнеса» и принудительная покупка ОВГЗ вызывают возмущение бизнеса.
Верховный Суд оставил в силе приговор двум бывшим командирам "Беркута" за избиение участника Евромайдана в 2013 году. Осужденные получили по 3 года заключения и запрет работать в правоохранительных органах.
Артура Емельянова взят под стражу до 30 января 2025 года без права на залог. Его подозревают в получении взяток за вынесение "нужных" судебных решений и участия в преступной организации.
ГБР задержало экс заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины за участие в преступной организации. Подозреваемый входил в группу, которая за взятки выносила "нужные" решения по хозяйственным спорам.
НАБУ завершило расследование дела против экс-министра Сольского о завладении 2499 га земли стоимостью 280 млн грн. Адвокат утверждает об отсутствии доказательств, а экспертизы опровергают версию следствия.
По данным Нины Южаниной, в октябре ГНС заблокировала накладные 23,8 тыс налогоплательщиков на сумму 44 млрд грн. более 70% блокировок оказались ошибочными после проверки комиссиями и судами.
Верховный Суд отбросил обвинения в "сливе" документов по делу "Конкорда".
Кассационный хозяйственный суд Верховного суда отклонил кассационные жалобы Коломойского и Triantal Investments Ltd по возврату ПриватБанка. Решение является окончательным и подтверждает законность национализации 2016 года.
Соучредитель банка «Конкорд» Елена Соседка поблагодарила журналиста Плинского за поддержку в борьбе за справедливость. Журналист обратился в Верховный суд относительно беспристрастного рассмотрения кассационной жалобы банка.