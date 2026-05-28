Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Верховный Суд обязал МВД компенсировать моральный ущерб пострадавшим во время Майдана

Киев • УНН

 • 1852 просмотра

Суд обязал МВД выплатить 200 тысяч гривен пострадавшему от действий Беркута. Государство будет отвечать за моральный ущерб, нанесенный во время Майдана.

Верховный Суд обязал МВД компенсировать моральный ущерб пострадавшим во время Майдана

Государство должно компенсировать моральный ущерб пострадавшим во время Революции достоинства. Соответствующее решение приняла Большая Палата Верховного Суда Украины, передает УНН со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу.

Детали

27 мая 2026 года Большая Палата Верховного Суда Украины поставила точку в вопросе "должно ли государство отвечать за ущерб, нанесенный его представителями, в частности беркутовцами, во время Майдана". Речь идет о деле экс-заместителя командира крымского "Беркута" — начштаба Сергея Марченко, которого приговорили к 15 годам лишения свободы.

Приговор в отношении Марченко подтвердил незаконность действий правоохранителей во время штурма Майдана в ночь на 11 декабря. А также дал оценку государственной измене бывшего правоохранителя, который вопреки присяге служить Народу Украины, перешел на сторону страны-агрессора. Суд установил, что в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года, во время штурма Майдана, в результате незаконных действий крымского "Беркута" под руководством Марченко, 20  участникам акции протеста были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести и физическая боль

— говорится в сообщении группы.

Иск потерпевшего к Государству в лице МВД Украины о возмещении морального ущерба удовлетворили.

Палата огласила резолютивную часть решения:

Удовлетворить исковые требования потерпевшего к Государству в лице МВД Украины, и взыскать с Государства за счет средств государственного бюджета Украины в пользу потерпевшего 200 тыс. грн. в качестве возмещения морального ущерба, нанесенного в результате совершения преступления.

Кассационную жалобу представителя МВД удовлетворить частично;

В удовлетворении гражданского иска потерпевшего к осужденному Марченко – отказать (решения первой и апелляционной инстанции предусматривали солидарную компенсацию с осужденного и МВД, и в этой части приговор изменили).

Следовательно, из решения Большой Палаты Верховного Суда следует, что МВД, как государственный орган, является надлежащим ответчиком в случае, когда ущерб потерпевшему был нанесен беркутовцами во время Революции Достоинства и это доказано судом

— отметили в группе.

Экс-командир киевского "Беркута" получил 10 лет тюрьмы за сокрытие преступлений против Майдана30.10.25, 15:51 • 5191 просмотр

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Майдан Незалежности
Верховный Суд Украины
Министерство внутренних дел Украины
Украина