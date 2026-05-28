Верховный Суд обязал МВД компенсировать моральный ущерб пострадавшим во время Майдана

Государство должно компенсировать моральный ущерб пострадавшим во время Революции достоинства. Соответствующее решение приняла Большая Палата Верховного Суда Украины, передает УНН со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу.

27 мая 2026 года Большая Палата Верховного Суда Украины поставила точку в вопросе "должно ли государство отвечать за ущерб, нанесенный его представителями, в частности беркутовцами, во время Майдана". Речь идет о деле экс-заместителя командира крымского "Беркута" — начштаба Сергея Марченко, которого приговорили к 15 годам лишения свободы.

Приговор в отношении Марченко подтвердил незаконность действий правоохранителей во время штурма Майдана в ночь на 11 декабря. А также дал оценку государственной измене бывшего правоохранителя, который вопреки присяге служить Народу Украины, перешел на сторону страны-агрессора. Суд установил, что в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года, во время штурма Майдана, в результате незаконных действий крымского "Беркута" под руководством Марченко, 20 участникам акции протеста были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести и физическая боль

Иск потерпевшего к Государству в лице МВД Украины о возмещении морального ущерба удовлетворили.

Палата огласила резолютивную часть решения:

Удовлетворить исковые требования потерпевшего к Государству в лице МВД Украины, и взыскать с Государства за счет средств государственного бюджета Украины в пользу потерпевшего 200 тыс. грн. в качестве возмещения морального ущерба, нанесенного в результате совершения преступления.

Кассационную жалобу представителя МВД удовлетворить частично;

В удовлетворении гражданского иска потерпевшего к осужденному Марченко – отказать (решения первой и апелляционной инстанции предусматривали солидарную компенсацию с осужденного и МВД, и в этой части приговор изменили).

Следовательно, из решения Большой Палаты Верховного Суда следует, что МВД, как государственный орган, является надлежащим ответчиком в случае, когда ущерб потерпевшему был нанесен беркутовцами во время Революции Достоинства и это доказано судом